„Der Aufbau eines Bodenfonds braucht Zeit“

Fünf Projekte derzeit in Diskussion

Dennoch stellte er mittelfristig Output in Aussicht: So habe man gerade in Göfis ein Grundstück für die Gemeinde angekauft, fünf Projekte seien derzeit insgesamt in Diskussion. In fünf bis zehn Jahren werde der Bodenfonds sich sichtbar entfaltet haben, ist Kuster überzeugt. Dabei gelte es einerseits, Projekte als Basis für den raschen Bau neuen Wohnraums umzusetzen, andererseits in den Gemeinden Grundstücksreserven zu schaffen, etwa wenn eine Kommune ein neues größeres Wohnbaugebiet errichten und erst schrittweise entwickeln wolle. Schließlich müsse infolge von Zuzug die Infrastruktur mitwachsen, gerade in Zeiten angespannter Gemeindefinanzen eine Herausforderung.