Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lob an Filmpartner

Lawrence packt über Sexszenen mit Pattinson aus

Society International
06.11.2025 17:00
Jennifer Lawrence und Robert Pattinson am Red Carpet – die Chemie stimmt, vor und hinter der ...
Jennifer Lawrence und Robert Pattinson am Red Carpet – die Chemie stimmt, vor und hinter der Kamera!(Bild: AP/Evan Agostini)

Jennifer Lawrence wollte keinen Intimitätskoordinator am Set von „Die My Love“, weil sie sich mit Robert Pattinson „sehr sicher“ fühlte. Mit anderen Stars sei das nicht immer so gewesen, ließ die Schauspielerin anklingen.

0 Kommentare

Die Oscarpreisträgerin spielt an der Seite des 39-jährigen Schauspielers in der neuen Tragikomödie und erklärte, warum sie keine Notwendigkeit für einen Intimitätskoordinator sah: „Wir hatten keinen – oder vielleicht doch, aber irgendwie … Ich fühlte mich mit Rob wirklich sehr sicher.“

Pattinson „überhaupt nicht aufdringlich“
Denn Pattinson sei „überhaupt nicht aufdringlich“ gewesen und zudem „sehr verliebt in Suki Waterhouse. Wir haben meistens über unsere Kinder und Beziehungen gesprochen.“

Jennifer Lawrence und Robert Pattinson spielen die Hauptrollen im Film „Die My Love“.
Jennifer Lawrence und Robert Pattinson spielen die Hauptrollen im Film „Die My Love“.(Bild: AP/Kimberly French)

Lawrence verriet in dem Interview mit dem Podcast „Las Culturistas“ weiter, dass sie, wenn sie auch nur leichte Zweifel an den Intentionen ihres Kollegen gehabt hätte, einen Intimitätskoordinator zu Hilfe gerufen hätte. Denn nicht immer würden intime Szenen ohne Probleme ablaufen.

„Viele männliche Schauspieler sind beleidigt, wenn du nicht mit ihnen schlafen willst – und dann fangen sie an, sich dafür zu rächen“, seufzte Lawrence. Und fügte über Pattinson hinzu: „Er war überhaupt nicht so.“

Nackttanz mit Ex-„Twilight“-Star
Schon im Interview in der „Graham Norton Show“ plauderte die Schauspielerin über intime Szenen mit Pattinson. Unter anderem mussten sich die beiden „Die My Love“-Hauptdarsteller zu einem Nackttanz überreden lassen.

Lesen Sie auch:
Jennifer Lawrence war bei der Premiere ihres Films „Die My Love“ beim London Film Festival der ...
So sexy wie nie!
Jennifer Lawrence: Sideboob-Blitzer am Red Carpet
18.10.2025

„Die Regisseurin Lynne Ramsay hat uns während der Proben herausgefordert – Robert und ich mussten gemeinsam Interpretativtanzunterricht nehmen“, so Lawrence. Sie und Pattinson seien „ziemlich schüchtern“, zudem hätten sie sich nicht wirklich gekannt, „daher war es total peinlich“.

Doch es kam noch schlimmer, wie die 35-Jährige erklärte: „Dann fragte sie uns am ersten Drehtag, ob wir uns daran erinnern würden, was wir gemacht hatten, und ob wir es nackt machen würden.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
131.171 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
118.060 mal gelesen
Vorarlberg
Küchenhändler mit 3,7 Mio. € Schulden in Konkurs
116.195 mal gelesen
Die Schuldnerin will das Unternehmen nicht fortführen. 
Mehr Society International
Lob an Filmpartner
Lawrence packt über Sexszenen mit Pattinson aus
Kurioser Fetisch
Warum Thurman Tochter Maya vor Tarantino warnte
Date im Central Park
Hier kuschelt Sydney Sweeney mit Swift-Erzfeind
Ex-Dschungelkönigin
Ingrid van Bergen: Blind und zu arm für Heimplatz
„War die Hölle“
Sam Smith: Fettabsaugung wegen Mobbing in Schule
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf