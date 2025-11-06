Lawrence packt über Sexszenen mit Pattinson aus

Jennifer Lawrence wollte keinen Intimitätskoordinator am Set von „Die My Love“, weil sie sich mit Robert Pattinson „sehr sicher“ fühlte. Mit anderen Stars sei das nicht immer so gewesen, ließ die Schauspielerin anklingen.
Die Oscarpreisträgerin spielt an der Seite des 39-jährigen Schauspielers in der neuen Tragikomödie und erklärte, warum sie keine Notwendigkeit für einen Intimitätskoordinator sah: „Wir hatten keinen – oder vielleicht doch, aber irgendwie … Ich fühlte mich mit Rob wirklich sehr sicher.“
Pattinson „überhaupt nicht aufdringlich“
Denn Pattinson sei „überhaupt nicht aufdringlich“ gewesen und zudem „sehr verliebt in Suki Waterhouse. Wir haben meistens über unsere Kinder und Beziehungen gesprochen.“
Lawrence verriet in dem Interview mit dem Podcast „Las Culturistas“ weiter, dass sie, wenn sie auch nur leichte Zweifel an den Intentionen ihres Kollegen gehabt hätte, einen Intimitätskoordinator zu Hilfe gerufen hätte. Denn nicht immer würden intime Szenen ohne Probleme ablaufen.
„Viele männliche Schauspieler sind beleidigt, wenn du nicht mit ihnen schlafen willst – und dann fangen sie an, sich dafür zu rächen“, seufzte Lawrence. Und fügte über Pattinson hinzu: „Er war überhaupt nicht so.“
Nackttanz mit Ex-„Twilight“-Star
Schon im Interview in der „Graham Norton Show“ plauderte die Schauspielerin über intime Szenen mit Pattinson. Unter anderem mussten sich die beiden „Die My Love“-Hauptdarsteller zu einem Nackttanz überreden lassen.
„Die Regisseurin Lynne Ramsay hat uns während der Proben herausgefordert – Robert und ich mussten gemeinsam Interpretativtanzunterricht nehmen“, so Lawrence. Sie und Pattinson seien „ziemlich schüchtern“, zudem hätten sie sich nicht wirklich gekannt, „daher war es total peinlich“.
Doch es kam noch schlimmer, wie die 35-Jährige erklärte: „Dann fragte sie uns am ersten Drehtag, ob wir uns daran erinnern würden, was wir gemacht hatten, und ob wir es nackt machen würden.“
