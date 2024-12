Robert Pattinson enthüllt nach 13 Jahren Wahrheit

Die Antwort liefert er selbst nach. Er war tief gefrustet darüber, dass die Leute nur noch an den Auswirkungen seiner „Twilight“-Berühmtheit und seiner öffentlichen Romanze mit Kristen Stewart interessiert waren. Hinzu kam, dass er nach der Filmpremiere am Vortag eine lange Nacht hinter sich hatte: „Ich befand mich noch in einer Art Dämmerzustand, weil es so früh am Morgen war. Deshalb habe ich mich selbst etwas überrascht, wie ich meinen Film mit einer angeblich realen Story aus meinem Leben perfekt verknüpft habe!“