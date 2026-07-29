Frech: Unbekannte Diebe stahlen 24 Legehennen

Ungewöhnlicher Einsatz für die Beamten der Polizeiinspektion Velden: Am Mittwoch wurden sie zu einem Diebstahl auf einem Bauernhof gerufen. Die Beute – 24 Legehennen.
Im Schutz der Nacht hatten die frechen Diebe zugeschlagen. Wohl in der Nacht auf Mittwoch verschafften sie sich Zutritt zu einem Stall eines landwirtschaftlichen Anwesens im Bezirk Villach-Land. Am Morgen fiel dann den Besitzern das Verbrechen auf und sie riefen die Polizei.
„Aus einem Hühnerstall wurden insgesamt 24 Legehennen gestohlen“, berichtet diese. „Darüber hinaus entwendeten die Täter drei Gemüsekisten sowie einen Viehwasserspender.“ Wie hoch der Schaden ist und was mit den Hennen passiert ist, sollen weitere Ermittlungen klären.
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