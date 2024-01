Blogger tyrannisiert: eBay zahlt Millionenstrafe

Wie aus Verfahrensunterlagen hervorging, war der damalige eBay-Chef Devin Wenig 2019 unzufrieden mit Berichterstattung in dem Newsletter gewesen und regte an, gegen sie vorzugehen. Wenig war in dem Fall nicht strafrechtlich verfolgt worden und bestritt, gewusst zu haben, wie weit Mitarbeiter der Sicherheitsabteilung gegangen waren.