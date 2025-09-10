Imhoff-Park: Drogen, Angst und nächtliche Schreie

„Drei Typen sind sofort auf mich zugestürmt“

Auch die „Krone“ wollte sich ein Bild machen und schickte einen Fotografen zum Park. Sein Auftrag: dokumentieren, was Anrainer nicht mehr selbst wagen. Ihr Wunsch: Beweise für Zustände, die längst unerträglich geworden sind. Doch der Einsatz endete für den Fotografen selbst in einer gefährlichen Situation und beweist die verheerenden Zustände. Kaum hatte er die Kamera gezückt, wurde er von den Spähern entdeckt. „Drei Typen sind sofort auf mich zugestürmt. Ich konnte mich ins Auto retten und bin im Rückwärtsgang geflüchtet“, berichtet er.