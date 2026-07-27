Erfolg für Petition zur Kindergarten-Wahlfreiheit

Möglichkeit bei freiem Platz

Nun gehen beide Diskussionspartner einen Schritt aufeinander zu: „Nach unserer Petition, den Stellungnahmen, Gesprächen und der Protestaktion wurde nun ein offizielles Informationsschreiben an alle Kärntner Gemeinden ausgesendet. Darin wird klargestellt, dass ein Besuch einer Kinderbetreuungseinrichtung auch außerhalb der Hauptwohnsitzgemeinde möglich ist, wenn in der gewünschten Einrichtung ein freier Platz vorhanden ist“, betonen Ricarda Motschilnig und Belinda Ratz von der Initiative „Eltern stehen auf“. Darauf können sich Eltern in Zukunft beziehen.