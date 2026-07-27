Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schreiben an Gemeinden

Erfolg für Petition zur Kindergarten-Wahlfreiheit

Kärnten
27.07.2026 10:00
Bei der Kinderbetreuung sind passende Angebote oft schwer zu finden.
Bei der Kinderbetreuung sind passende Angebote oft schwer zu finden.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Einen Betreuungsplatz für die eigenen Kinder zu finden, der auch zum eigenen Berufsalltag passt, ist gerade in ländlichen Regionen eine große Herausforderung. Nun gibt es einen ersten Erfolg.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Kritik am Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz ist groß. Zumindest in Elternkreisen, denn auch die erst vor einigen Wochen beschlossene Novelle bringt viele Mütter und Väter weiter in die Bredouille. Wie berichtet, geht es vor allem um die Wahlfreiheit bei Kitas und Kindergärten.

Eltern wünschen sich mehr Rücksichtnahme
Aktuell erlaubt das Gesetz weiterhin nur einen Besuch einer Einrichtung in einer anderen Gemeinde als der Wohnsitzgemeinde, wenn etwa die Öffnungszeiten nicht zur Arbeitsrealität der Eltern passen, oder kein Platz mehr frei ist. Viele Eltern wünschen sich mehr Rücksichtnahme auf pädagogische Konzepte, Mehrsprachigkeit oder besondere Bedürfnisse von Kleinkindern.

Lesen Sie auch:
Eltern wollen den besten Platz für ihre Kinder.
Krone Plus Logo
„Kärnten Inoffiziell“
„Rohrkrepierer“: Kritik an Kinderbetreuungsgesetz
20.06.2026
Krone Plus Logo
„Kita-Zwang“ bleibt
Gesetzesnovelle sorgt für Ärger bei Eltern
29.05.2026
Krone Plus Logo
Kritik an Wahlfreiheit
„Nicht jeder kann Kindergarten wählen, der passt“
18.03.2026

Möglichkeit bei freiem Platz
Nun gehen beide Diskussionspartner einen Schritt aufeinander zu: „Nach unserer Petition, den Stellungnahmen, Gesprächen und der Protestaktion wurde nun ein offizielles Informationsschreiben an alle Kärntner Gemeinden ausgesendet. Darin wird klargestellt, dass ein Besuch einer Kinderbetreuungseinrichtung auch außerhalb der Hauptwohnsitzgemeinde möglich ist, wenn in der gewünschten Einrichtung ein freier Platz vorhanden ist“, betonen Ricarda Motschilnig und Belinda Ratz von der Initiative „Eltern stehen auf“. Darauf können sich Eltern in Zukunft beziehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
27.07.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Feuerwehrmann in Spanien
„Nicht zu löschen“
Feuerhölle: 1400 Fußballfelder brennen pro Stunde
Aufnahmen zeigen den Verdächtigen, wie er sich ungeniert mit dem Golfwagen aus dem Staub macht.
Bei der Tat gefilmt
„Insider“ nahm 15.000-Euro-Golfbag einfach mit
Einsatzkräfte bei der Spurensicherung in Stuttgart
Weiter in Lebensgefahr
Frau in Stuttgart angezündet: Täter ist Ehemann
Der 20-Jährige, der einen Bankmitarbeiter in Regensburg getötet haben soll, ist seit Freitag in ...
Details aus Regensburg
Verdächtiger kündigte Banküberfall per Zettel an
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
179.753 mal gelesen
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
145.048 mal gelesen
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Wien
Kein Geld mehr: Wie viele jetzt plötzlich arbeiten
136.249 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die „Krone“ hat die aktuellen Zahlen zur Arbeitslosigkeit
Deutschland
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
2243 mal kommentiert
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Deutschland
CSD-Terrorist bei Zugriff in Gartenlaube getötet
1402 mal kommentiert
Die Suche nach dem mutmaßlichen Attentäter Abdul B. lief auf Hochtouren und endete in einer ...
Ausland
Abdul B.: Iran-Krieg verstärkte seinen Hass
984 mal kommentiert
Er ist in Berlin geboren und ist geprägt durch Hass auf die USA und Israel – verstärkt durch den ...
Mehr Kärnten
Schreiben an Gemeinden
Erfolg für Petition zur Kindergarten-Wahlfreiheit
Einsatz für Expertin
Vogelschutznetze sind Todesfallen für Tiere
Trotz Reanimation
Medizinischer Notfall: Mann verstarb nach Unfall
Rangelei eskaliert
Petzenkirchtag endet für Mann (23) im Krankenhaus
Krone Plus Logo
Umzug mit 300 Pkw
Bank vor Millionen-Deal mit Klagenfurter Autohaus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf