39-Jährige wurde von ihrem Partner mit Tod bedroht

Anzeige bei Staatsanwaltschaft

Doch davon ließ sie sich zum Glück nicht einschüchtern. „Die Frau hatte selbst die Polizei zu sich in die Wohnung gerufen“, erklärt Lisa Sandrieser, Sprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten. Die 39-Jährige wurde dann ins LKH Villach gebracht. Gegen den Mann wurde daher einmal ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen – eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung und der Nötigung folgt.