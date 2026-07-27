39-Jährige wurde von ihrem Partner mit Tod bedroht

Bei einer Auseinandersetzung zwischen einer 39-Jährigen und ihrem 29-jährigen Lebensgefährten in Villach in der Nacht auf Sonntag rastete er völlig aus, schlug sie und bedrohte sie sogar mit dem Umbringen.
Woran sich der Streit eines Villacher Paares entzündet hatte, ist derzeit noch nicht bekannt, aber die Auseinandersetzung am Sonntag gegen 1.45 Uhr eskalierte. Der 29-jährige Lebensgefährte der 39-jährigen Frau wusste sich scheinbar nicht mehr mit Worten zu helfen.
Faustschlag und Drohung
„Im Zuge des Streits soll der Mann der Frau einen Faustschlag ins Gesicht versetzt haben, wodurch sie schwere Verletzungen erlitt“, berichtet die Polizei. Doch damit nicht genug: „Darüber hinaus soll der 27-Jährige die Frau mit dem Umbringen bedroht haben, falls sie die Polizei verständige.“
Anzeige bei Staatsanwaltschaft
Doch davon ließ sie sich zum Glück nicht einschüchtern. „Die Frau hatte selbst die Polizei zu sich in die Wohnung gerufen“, erklärt Lisa Sandrieser, Sprecherin der Landespolizeidirektion Kärnten. Die 39-Jährige wurde dann ins LKH Villach gebracht. Gegen den Mann wurde daher einmal ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen – eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung und der Nötigung folgt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.