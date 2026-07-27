Medizinischer Notfall: Mann verstarb nach Unfall

Jede Hilfe kam zu spät

Obwohl ein umgehend alarmierter Notarzt sofort mit der Reanimation des Verunfallten begann, konnte das Leben des Mannes nicht mehr gerettet werden. Der 56-Jährige verstarb noch an der Unglücksstelle. Weitere Personen kamen bei dem Vorfall glücklicherweise nicht zu Schaden.