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Trotz Reanimation

Medizinischer Notfall: Mann verstarb nach Unfall

Kärnten
27.07.2026 07:14
Der Notarzt konnte den Mann leider nicht wiederbeleben (Symbolbild).
Der Notarzt konnte den Mann leider nicht wiederbeleben (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

In Klagenfurt kam es am Sonntag zu einem tragischen Zwischenfall. Ein 56-jähriger Mann erlitt am Steuer seines Wagens einen medizinischen Kollaps und fuhr daraufhin ungebremst in das Klagenfurter Eboardmuseum. Für den Klagenfurter kam jede Hilfe zu spät.

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Zu dem tragischen Vorfall ist es am Sonntagnachmittag um 17.50 Uhr auf der Florian Gröger Straße in Klagenfurt gekommen. „Ein 56 Jahre alter Mann aus Klagenfurt erlitt einen medizinischen Notfall und fuhr ungebremst mit seinem Pkw in eine Auslage“, berichtet die Polizei.

Jede Hilfe kam zu spät
Obwohl ein umgehend alarmierter Notarzt sofort mit der Reanimation des Verunfallten begann, konnte das Leben des Mannes nicht mehr gerettet werden. Der 56-Jährige verstarb noch an der Unglücksstelle. Weitere Personen kamen bei dem Vorfall glücklicherweise nicht zu Schaden.

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