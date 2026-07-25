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Heat Protection in Schools? “Don’t Drink Alcohol!”
The Greens submitted a written inquiry to the responsible Deputy Governor, Christine Haberlander (ÖVP), asking how the state of Upper Austria plans to make educational institutions heat-ready in the future. In response, she did not present a master plan but instead offered children and educators some rather peculiar advice.
The next heat wave is on its way—but at least it’s summer break, and no one has to sweat it out in classrooms and preschools. However, situations like the one at the end of June, when indoor temperatures in early childhood education and care facilities (KBB) climbed to 30 degrees Celsius and higher, are likely to recur. This is because a concerted effort to address the issue of overheated schools and kindergartens is not in sight in Upper Austria, as evidenced by the education commissioner’s recent response to a Green Party inquiry.
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