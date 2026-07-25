Tiefe Wunden | Wen reißt er mit?

Wen reißt er mit? Der angeschlagene Bundeskanzler hat nun zwar Führungsstärke demonstriert. Er hat dafür aber mehr als eine Woche benötigt. Nach der Veröffentlichung der unerhörten Ruck-Aussagen in „Krone“ und „profil“ hatte er noch geäußert, er werde sich zur Causa Ruck „nicht äußern“, denn, so Stocker: „Das betrifft weder mich noch die Bundesebene.“ Heute fragt man sich, wen nimmt ein abstürzender Machtmensch wie Walter Ruck, wenn er alles zu verlieren droht, mit in den Abgrund. Da müssen jetzt manche bangen – vor allem seine Freunderln aus dem Biergarten und dem Weinkeller, wo man gemauschelt und sich das Maul über alles Mögliche und Unmögliche zerrissen hat. Da wird noch viel aufzudecken und zu klären sein.