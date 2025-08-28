Nach misslungenen OPs jagen Patienten „Dr. Pfusch“

Die Auflistung der Pfusch-Behandlungen – von Augen- über Lippen- bis zu Nasenbehandlungen – liest sich wie der Blick in das Protokoll einer Folterkammer. Bei den medizinischen Fehlern handelt es sich um leichte bis schwere Verletzungen sowie um Kurpfuscherei. Opferanwalt Dr. Boran reicht die Vertröstung der Geschädigten. Jetzt will er gemeinsam mit der „Krone“ die untergetauchte „Dr. Pfusch“ jagen.