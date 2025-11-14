88 Patienten erheben Anklage gegen „Frau Dr.“

„Die Beschuldigte nahm im Zuge der angeführten Behandlungen in Kauf, dass sie aufgrund nicht ,lege artis‘ (lat. nach den Gesetzen der Kunst = Medizin) vorgenommener medizinischer Eingriffe, für die sie nicht befähigt war, ihre Patienten am Körper teilweise schwer verletzt hat.“ Zudem zeigt die Anklageschrift: Dass in dem „Pfusch-Salon“ auch Mittel verwendet wurden, die in Österreich nicht zugelassen sind – nämlich Präparate aus Dubai.