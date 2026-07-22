Präsident mahnt wieder | Warnende Drohne

Warnende Drohne. Claus Pándi sieht in seinem heutigen Kommentar in der „Krone“ ein großes Aber. Jetzt, zu Beginn der Festspielsaison, „werden die alten Mahnungen aus den Schubladen in der Hofburg geholt“, schreibt unser Autor. Es ließe sich nichts dagegen einwenden, wenn vom Präsidenten viel zu hören sei „von Demokratie, Respekt und Freiheit, die verteidigt werden müssen“. Pándi: „Das sind Wahrheiten von zeitlosem Pathos.“ Doch man werde den Eindruck nicht los, dass Van der Bellen diese Werte bedroht sieht. „Nur sagt er nicht von wem.“ Man könne zwar ahnen, wen er meine. „Doch wenn er bloß als warnende Drohne im Ungefähren drüber schwebt, Ross und Reiter nicht beim Namen nennt, bleibt seine hübsche Rede ein Ritual ohne Folgen.“ Aber vielleicht wird er ja schon bei nächster Gelegenheit, am Sonntag bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele, konkreter…