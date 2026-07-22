Präsident mahnt wieder | Warnende Drohne

Präsident mahnt wieder. Der Bundespräsident ist wieder da – diesmal nicht nur auf TikTok oder irgendeinem anderen Social-Media-Kanal, die Alexander Van der Bellen an sich ja für gefährlich hält, sondern live! „Jedes Jahr freue ich mich und denke mir: Warum kann ich nicht den ganzen Tag hier sitzen und zuhören? Nein, ich muss wieder die Eröffnung machen“, äußerte er gestern zum Auftakt der Bregenzer Festspiele und mahnte einmal mehr. Es sei leicht, Menschen gegeneinander auszuspielen. Schwieriger sei es, sie zusammenzubringen. Wenn versucht werde, das Niedrigste aus den Menschen herauszuholen, müsse man aufstehen und sagen: „Ich mach’ nicht mit.“ Ja, da hat der Präsident sicher einen wunden Punkt angesprochen. Aber…
Warnende Drohne. Claus Pándi sieht in seinem heutigen Kommentar in der „Krone“ ein großes Aber. Jetzt, zu Beginn der Festspielsaison, „werden die alten Mahnungen aus den Schubladen in der Hofburg geholt“, schreibt unser Autor. Es ließe sich nichts dagegen einwenden, wenn vom Präsidenten viel zu hören sei „von Demokratie, Respekt und Freiheit, die verteidigt werden müssen“. Pándi: „Das sind Wahrheiten von zeitlosem Pathos.“ Doch man werde den Eindruck nicht los, dass Van der Bellen diese Werte bedroht sieht. „Nur sagt er nicht von wem.“ Man könne zwar ahnen, wen er meine. „Doch wenn er bloß als warnende Drohne im Ungefähren drüber schwebt, Ross und Reiter nicht beim Namen nennt, bleibt seine hübsche Rede ein Ritual ohne Folgen.“ Aber vielleicht wird er ja schon bei nächster Gelegenheit, am Sonntag bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele, konkreter…
Kommen Sie gut durch den Donnerstag!
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