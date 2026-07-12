Zum ersten Mal: Wolf in der Steiermark erlegt

Das Land hatte ja erst am 3. Juli den Wolf zum Abschuss freigegeben, ein Novum für das Bundesland. Das Tier soll in der Gemeinde Sölk (Bezirk Liezen) zuletzt mehrere Schafe gerissen haben. Wirbel gab es zuletzt um die Zahlen, ob es sich um zwei oder über ein Dutzend Risse handelte – wir berichteten. Bis zum 28. Juli um 0 Uhr hätte der Wolf in einem Radius von zehn Kilometern rund um den letzten Vorfall abgeschossen werden dürfen, die Jäger in den betroffenen Revieren wurden informiert.