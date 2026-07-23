Hitziger Streit um den Kampf gegen die Hitzewellen

Sieben-Punkte-Plan

Mit ihrem Parteikollegen Georg Ecker präsentiert sie ein Paket von Forderungen, wie das Land „abgekühlt“ werden sollte.

Wassermanagement in allen Regionen soll dafür sorgen, dass „jeder Regentropfen im Land gehalten wird“.

Hecken und Windschutzgürtel sollen Ackerböden vor Austrocknung und Erosion schützen.

Bäume entlang von Landstraßen: „Denn Alleen kühlen“, sagt Ecker.

„Weniger Beton“, fordern die Grünen. Ein Bodenfonds des Landes soll Geld für Rückwidmungen von Baugründen bereitstellen.

Kühle Wände für kühle Köpfe – Krismer drängt auf Hitzeschutz in Spitälern, Pflegeheimen, Kindergärten und Schulen: „Oft genügen schon Außenjalousien.“

Wasser- und Schattenplätze als kühle Oasen.

Landesförderung für offensive Baumpflanzungen in allen Gemeinden.

Konter mit Häme

Mit Häme reagiert die ÖVP. „Die Grünen fordern vieles, was die Landesregierung schon umgesetzt hat“, kontert Parteigeschäftsführer Matthias Zauner den Vorwurf der Untätigkeit. Er verweist auf den Bodenbonus, mit dem bereits 45 Gemeinden bei der Entsiegelung von Flächen unterstützt werden. Zudem seien derzeit 50 Projekte zur Renaturierung von Gewässern am Laufen. Zauner abschließend: „Natürlich begrüßen wir, wenn Helga Krismer konstruktiv mitarbeiten will.