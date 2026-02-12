Brachte ihm Mädchen
Epsteins Mittäter: „Hätte beinahe Image riskiert“
Der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein soll regelmäßig Männer dafür bezahlt haben, dass sie ihm Mädchen und junge Frauen bringen. Einer davon ist der Franzose Daniel Siad, dessen Name in den veröffentlichten Akten mehr als 1000 Mal aufscheint. In zahlreichen Nachrichten preist er junge Mädchen und Frauen an, schickt Fotos von ihnen und schlägt Epstein Treffen vor.
„Süßes französisches Mädchen in Marrakesch, 22 Jahre alt“, schrieb er etwa 2002 an den New Yorker Finanzberater Epstein. Auf dem geschwärzten Foto sind lediglich nackte Beine zu sehen. „Wann kommst du nach Marrakesch? Ich kann ein Casting organisieren und eine tolle private Unterkunft“, warb er weiter. Epstein antwortete, dass er Ende September kommen könne, „wenn das Wetter besser ist“.
In einer Mail von 2014 hielt Siad fest, dass er „großen Respekt“ vor dem Sexualstraftäter habe. „Ich wollte dir eine große Überraschung bereiten, aber dieses Mal hat es nicht geklappt. In diesem Geschäft fühle ich mich wie ein Fischer. Manchmal fische ich schnell etwas, manchmal gibt es keinen Fisch“, schrieb der Franzose. In derselben E-Mail kündigte er „eine Liste von fünf Mädchen zwischen 16 und 17 Jahren“ aus Skandinavien an. In Schweden hätte er beinahe sein Image riskiert, merkte der mutmaßliche Mittäter dazu an.
Hier sehen Sie ein Bild von Daniel Siad:
Schließlich erwähnte er noch eine 15-jährige Französin, deren Eltern „sehr glücklich sind, dass ihre Tochter Model wird“. Offiziell arbeitete Siad als Headhunter für Models. Aus Dokumenten geht jedoch hervor, dass er auch regelmäßig von Epstein bezahlt wurde. Im Jahr 2018 schickte der US-Amerikaner, der einen Missbrauchsring betrieb, Siads Bankverbindung an seinen Buchhalter weiter. Dieser solle ihm ein Darlehen in der Höhe von 25.000 US-Dollar gewähren.
Vergewaltigung und Menschenhandel
Am Dienstag erstattete das ehemalige schwedische Model Ebba Karlsson in Frankreich Anzeige wegen Vergewaltigung und Menschenhandel gegen Siad. Sie sei im Alter von 20 Jahren festgehalten worden, sagte sie. Der mutmaßliche Mittäter von Epstein wies die Vorwürfe zurück. Der verurteilte Sexualstraftäter habe „sein Vertrauen missbraucht“. Er habe nicht wissen können, wie gefährlich er gewesen sei. Die Affäre sei eine Verschwörung der Demokratinnen und Demokraten gegen US-Präsident Donald Trump.
Der Multimillionär Epstein soll mehr als tausend Mädchen und junge Frauen missbraucht und teilweise auch an Prominente weitergeleitet haben. Er wurde 2008 verurteilt, weil er eine Minderjährige zur Prostitution angestiftet hatte. Im Juli 2019 wurde er erneut festgenommen, weil er noch viel mehr Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht haben soll. Bevor es zu einem weiteren Prozess kommen konnte, beging er Suizid.
