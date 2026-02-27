Vorteilswelt
Papas Name ausradiert

Auch Jolie-Sohn Maddox heißt jetzt nicht mehr Pitt

Society International
27.02.2026 16:00
Angelina Jolies Sohn Maddox hat sich nun auch von dem Nachnamen Pitt getrennt.
Angelina Jolies Sohn Maddox hat sich nun auch von dem Nachnamen Pitt getrennt.(Bild: APA/AFP/Stefani Reynolds)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Jetzt hat Angelina Jolies nächstes Kind mit Papa Brad Pitt kurzen Prozess gemacht: Denn nach Shiloh, Vivienne und Zahara trennte sich nun auch Maddox von dem berühmten Nachnamen Pitt.

Die Kinder von Angelina Jolie und Brad Pitt wollen nach dem Scheidungsdrama des einstigen Hollywood-Traumpaares eindeutig nichts mehr mit ihrem Papa zu tun haben. Das beweist nun auch Adoptivsohn Maddox, der sich still und heimlich einer seiner berühmten Nachnamen entledigte.

Verbindung zu Papa Brad gekappt
Aufgeflogen ist die Namensstreichung durch Jolies neuen Film „Couture“. Bei dem Streifen seiner Mama war Maddox als Regie-Assistent dabei. Im Abspann wird der 24-Jährige allerdings nur als Maddox Jolie, nicht Maddox Jolie-Pitt geführt, wie das „People“-Magazin herausfand.

Angelina Jolie mit ihren Adoptivkindern Pax, Zahara und Maddox
Angelina Jolie mit ihren Adoptivkindern Pax, Zahara und Maddox(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Dimitrios Kambouris)

Ein Schritt, der zeigt, wie tief das Zerwürfnis zwischen Brad Pitt und seiner Familie tatsächlich ist. Der Hollywoodstar und Jolie trennten sich 2016, nachdem Pitt in einem Privatjet ausgerastet und handgreiflich geworden sein soll. Jahrelang befand sich das einstige Glamour-Paar dann in einem Rosenkrieg – unter anderem um das Sorgerecht der sechs gemeinsamen Kinder.

Auch Jolies Töchter heißen nicht mehr Pitt
Bereits vor zwei Jahren tauchte Tochter Vivienne (17) in einem Programmheft zum Broadway-Musical „The Outsiders“, das sie gemeinsam mit Mama Jolie produziert hatte, als Vivienne Jolie auf. Wenig später zog Zahara nach: Die heute 21-Jährige trat bei einer Veranstaltung ihrer Studentinnenverbindung ohne ihren berühmten zweiten Vornamen auf.

Tochter Shiloh ging sogar noch einen Schritt weiter: Zum 18. Geburtstag ließ die mittlerweile 19-Jährige ihren Namen ganz offiziell auf Shiloh Jolie ändern. Es sei eine „unabhängige und bedeutsame Entscheidung nach schmerzhaften Ereignissen“ gewesen, teilte Shilohs Anwalt später zur Namensänderung mit.

Tochter Shiloh machte die Namensstreichung offiziell.
Tochter Shiloh machte die Namensstreichung offiziell.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Scheidung erst seit zwei Jahren durch
Brad Pitt und Angelina Jolie lernten sich bei den Dreharbeiten zum Film „Mr. & Mrs. Smith“ kennen. Damals war der Hollywoodstar noch mit Jennifer Aniston verheiratet. 2005 machten die beiden ihre Liebe offiziell. Die Schauspieler haben drei leibliche Kinder, Shiloh (19) sowie die Zwillinge Vivienne und Knox (17), und drei adoptierte Kinder, Maddox (24), Pax (22) und Zahara (21).

2014 gaben sich Jolie und Pitt schließlich das Jawort. Nur zwei Jahre später zerbrach die Ehe. Seit Ende 2024 ist das Paar nun offiziell geschieden.

Society International
27.02.2026 16:00
Mehr Society International
