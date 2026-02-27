Auch Jolie-Sohn Maddox heißt jetzt nicht mehr Pitt

Jetzt hat Angelina Jolies nächstes Kind mit Papa Brad Pitt kurzen Prozess gemacht: Denn nach Shiloh, Vivienne und Zahara trennte sich nun auch Maddox von dem berühmten Nachnamen Pitt.
Die Kinder von Angelina Jolie und Brad Pitt wollen nach dem Scheidungsdrama des einstigen Hollywood-Traumpaares eindeutig nichts mehr mit ihrem Papa zu tun haben. Das beweist nun auch Adoptivsohn Maddox, der sich still und heimlich einer seiner berühmten Nachnamen entledigte.
Verbindung zu Papa Brad gekappt
Aufgeflogen ist die Namensstreichung durch Jolies neuen Film „Couture“. Bei dem Streifen seiner Mama war Maddox als Regie-Assistent dabei. Im Abspann wird der 24-Jährige allerdings nur als Maddox Jolie, nicht Maddox Jolie-Pitt geführt, wie das „People“-Magazin herausfand.
Ein Schritt, der zeigt, wie tief das Zerwürfnis zwischen Brad Pitt und seiner Familie tatsächlich ist. Der Hollywoodstar und Jolie trennten sich 2016, nachdem Pitt in einem Privatjet ausgerastet und handgreiflich geworden sein soll. Jahrelang befand sich das einstige Glamour-Paar dann in einem Rosenkrieg – unter anderem um das Sorgerecht der sechs gemeinsamen Kinder.
Auch Jolies Töchter heißen nicht mehr Pitt
Bereits vor zwei Jahren tauchte Tochter Vivienne (17) in einem Programmheft zum Broadway-Musical „The Outsiders“, das sie gemeinsam mit Mama Jolie produziert hatte, als Vivienne Jolie auf. Wenig später zog Zahara nach: Die heute 21-Jährige trat bei einer Veranstaltung ihrer Studentinnenverbindung ohne ihren berühmten zweiten Vornamen auf.
Tochter Shiloh ging sogar noch einen Schritt weiter: Zum 18. Geburtstag ließ die mittlerweile 19-Jährige ihren Namen ganz offiziell auf Shiloh Jolie ändern. Es sei eine „unabhängige und bedeutsame Entscheidung nach schmerzhaften Ereignissen“ gewesen, teilte Shilohs Anwalt später zur Namensänderung mit.
Scheidung erst seit zwei Jahren durch
Brad Pitt und Angelina Jolie lernten sich bei den Dreharbeiten zum Film „Mr. & Mrs. Smith“ kennen. Damals war der Hollywoodstar noch mit Jennifer Aniston verheiratet. 2005 machten die beiden ihre Liebe offiziell. Die Schauspieler haben drei leibliche Kinder, Shiloh (19) sowie die Zwillinge Vivienne und Knox (17), und drei adoptierte Kinder, Maddox (24), Pax (22) und Zahara (21).
2014 gaben sich Jolie und Pitt schließlich das Jawort. Nur zwei Jahre später zerbrach die Ehe. Seit Ende 2024 ist das Paar nun offiziell geschieden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.