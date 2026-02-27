Auch Jolie-Sohn Maddox heißt jetzt nicht mehr Pitt

Ein Schritt, der zeigt, wie tief das Zerwürfnis zwischen Brad Pitt und seiner Familie tatsächlich ist. Der Hollywoodstar und Jolie trennten sich 2016, nachdem Pitt in einem Privatjet ausgerastet und handgreiflich geworden sein soll. Jahrelang befand sich das einstige Glamour-Paar dann in einem Rosenkrieg – unter anderem um das Sorgerecht der sechs gemeinsamen Kinder.