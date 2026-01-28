Große Geldwäsche-Razzia bei der Deutschen Bank

Erst 2024 hatte die Deutsche Bank rund 1,7 Milliarden Euro ausgegeben, um Rechtsstreitigkeiten etwa um die Übernahme der Postbank zu den Akten legen zu können. Für das vergangene Jahr erwarten Analysten nun mit knapp sechs Mrd. Euro deutlich mehr Gewinn als noch 2024. Die Deutsche Bank will am Donnerstag Geschäftszahlen vorlegen.