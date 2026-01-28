Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitarbeiter im Visier

Große Geldwäsche-Razzia bei der Deutschen Bank

Wirtschaft
28.01.2026 14:18
(Bild: Anselm - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Frankfurt und Berlin haben Ermittler am Mittwoch an den jeweiligen Standorten der Deutschen Bank Hausdurchsuchungen durchgeführt. Grund der Razzia ist der Verdacht der Geldwäsche.

0 Kommentare

Die Anordnung zur Durchsuchung begründete das Amtsgericht Frankfurt konkret damit, dass die Deutsche Bank in der Vergangenheit Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Gesellschaften unterhalten hat, die im Verdacht stünden, „zum Zwecke der Geldwäsche eingesetzt worden zu sein“.

„Wir bestätigen, dass in den Geschäftsräumen der Deutschen Bank derzeit eine Maßnahme der Staatsanwaltschaft Frankfurt durchgeführt wird“, erklärte das Institut, nach der Veröffentlichung eines entsprechenden Berichts von „Spiegel Online“.

Noch keine Details bekannt
Die Bank arbeite vollumfänglich mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Zu Details äußerte sie sich nicht. Zum Hintergrund der Geschäftsbeziehungen, den über die Deutsche Bank erfolgten Transaktionen und deren Umfang sowie zu den Gesellschaften selbst könnten aktuell keine Angaben gemacht werden.

Die Deutsche Bank war in der Vergangenheit immer wieder durch Ermittlungen der Behörden und juristische Auseinandersetzungen erschüttert worden. Vorstandschef Christian Sewing hatte immer wieder betont, das Geldhaus habe die Altlasten der Vergangenheit aber hinter sich gelassen.

Lesen Sie auch:
Harter Sparkurs
Filialsterben: Deutsche Bank streicht 2000 Jobs
19.03.2025

Erst 2024 hatte die Deutsche Bank rund 1,7 Milliarden Euro ausgegeben, um Rechtsstreitigkeiten etwa um die Übernahme der Postbank zu den Akten legen zu können. Für das vergangene Jahr erwarten Analysten nun mit knapp sechs Mrd. Euro deutlich mehr Gewinn als noch 2024. Die Deutsche Bank will am Donnerstag Geschäftszahlen vorlegen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fahrwerk defekt
Uralte NASA-Spezialmaschine legt Bauchlandung hin
Vorfall in Las Vegas
Airbus der British Airways verlor beim Start Rad
Alex Pretti (li.) konfrontiert bei der Demo am Samstag einen Bundesgrenzbeamten. Kurz darauf ...
Es war keine Notwehr
Bericht zu Todesschüssen widerspricht US-Regierung
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Simone Lugner und Anwalt Florian Höllwarth. Der Angeklagte blieb seinem Prozess im Juni 2025 ...
Stoß über Rolltreppe
Nach Freispruch: Lugners Droher setzte neue Taten
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
237.573 mal gelesen
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
128.051 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ski Alpin
Olympia: Dreifacher Ski-Weltmeister muss zuschauen
121.608 mal gelesen
Alexis Pinturault
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
Gesamtbetriebskosten
Gebrauchtwagen: Dieser Antrieb ist am günstigsten
Neue Handelspartner
EU plant Abkommen über Rohstoffe mit Vietnam
Mitarbeiter im Visier
Große Geldwäsche-Razzia bei der Deutschen Bank
12 Mitarbeiter bangen
Schuldenberg wurde zu groß: Kletterhalle pleite!
KI auf dem Vormarsch
Amazon streicht weltweit weitere 16.000 Stellen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf