Große Geldwäsche-Razzia bei der Deutschen Bank

In Frankfurt und Berlin haben Ermittler am Mittwoch an den jeweiligen Standorten der Deutschen Bank Hausdurchsuchungen durchgeführt. Grund der Razzia ist der Verdacht der Geldwäsche.
Die Anordnung zur Durchsuchung begründete das Amtsgericht Frankfurt konkret damit, dass die Deutsche Bank in der Vergangenheit Geschäftsbeziehungen zu ausländischen Gesellschaften unterhalten hat, die im Verdacht stünden, „zum Zwecke der Geldwäsche eingesetzt worden zu sein“.
„Wir bestätigen, dass in den Geschäftsräumen der Deutschen Bank derzeit eine Maßnahme der Staatsanwaltschaft Frankfurt durchgeführt wird“, erklärte das Institut, nach der Veröffentlichung eines entsprechenden Berichts von „Spiegel Online“.
Noch keine Details bekannt
Die Bank arbeite vollumfänglich mit der Staatsanwaltschaft zusammen. Zu Details äußerte sie sich nicht. Zum Hintergrund der Geschäftsbeziehungen, den über die Deutsche Bank erfolgten Transaktionen und deren Umfang sowie zu den Gesellschaften selbst könnten aktuell keine Angaben gemacht werden.
Die Deutsche Bank war in der Vergangenheit immer wieder durch Ermittlungen der Behörden und juristische Auseinandersetzungen erschüttert worden. Vorstandschef Christian Sewing hatte immer wieder betont, das Geldhaus habe die Altlasten der Vergangenheit aber hinter sich gelassen.
Erst 2024 hatte die Deutsche Bank rund 1,7 Milliarden Euro ausgegeben, um Rechtsstreitigkeiten etwa um die Übernahme der Postbank zu den Akten legen zu können. Für das vergangene Jahr erwarten Analysten nun mit knapp sechs Mrd. Euro deutlich mehr Gewinn als noch 2024. Die Deutsche Bank will am Donnerstag Geschäftszahlen vorlegen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.