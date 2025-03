Filialsterben: Deutsche Bank streicht 2000 Jobs

Dritter Job-Abbau in kurzer Zeit

Die Ankündigung reiht sich in eine Serie von Stellenstreichungen großer deutscher Unternehmen ein. Erst am Montag hatte Audi den Abbau von 7500 Arbeitsplätzen bekannt gegeben. Am Dienstag folgte Siemens mit der Streichung von 6000 Jobs, darunter 2850 in Deutschland.