Immer zahmer: Waschbären werden zu Haustieren

Für Angst und Knochenbildung wichtige Zellen bei Haustieren weniger

Die Verkürzung der Schnauzen ist so wie die anderen Domestikationszeichen, also Schlappohren, geschecktes Fell und gekringelte Schwänze, laut der gängigen wissenschaftlichen „Neuralleisten-Domestizierungssyndrom-Hypothese“ eine indirekte Folge der Selektion auf zahmes Verhalten mit verringertem Fluchtreflex. Neuralleisten-Zellen sind Vorläuferzellen im Embryo, aus denen unter anderem Zähne, Knochen und Knorpel entstehen, sowie Farbpigmente und Hormone, die für Angst und Aggression wichtig sind. Wenn sie weniger werden, werden die Tiere zahmer, und „nebenbei“ ihre Zähne und Knochen wie der Gesichtsschädel kürzer. Auch die Farbgebung ändert sich: Ihr Fell bekommt weiße Flecken.