Wegen Kälte in Ohio
„Täter“ gefunden: Waschbär bricht in TV-Studio ein
Ihm war es draußen wohl zu kalt: Im US-Bundesstaat Ohio ist ein Waschbär in die Redaktion eines Nachrichtensenders eingebrochen. Ein Video auf Social Media zeigt den „Täter“, wie er einen Mistkübel durchwühlt.
Die Mitarbeiter des Nachrichtensenders „Local 12“ vermuten schon seit ein paar Tagen, dass sich ein Einbrecher heimlich Zutritt zu ihren Redaktionsräumen verschafft hatte. Jetzt haben sie den Übeltäter ertappt – und zwar auf frischer Tat.
„Vermuteten schon länger einen Einbrecher“
Ein Video auf „X“ zeigt den kleinen Waschbären, wie er seinen Kopf aus einem Mistkübel steckt. „Wir vermuteten schon eine Zeit lang, dass jemand bei ,Local 12‘ eingebrochen war und sich dort heimlich aufhielt, um der bitterlichen Winterkälte zu entfliehen. Jetzt haben wir den Täter identifiziert“, schreibt der Chefmeteorologe John Gumm zu dem Video.
„Neuer Mitarbeiter“
Auf „X“ wurde das Video gefeiert: Nach einigen Stunden hatte der niedliche Post bereits über zehntausend Likes. Ein User schrieb in die Kommentare: „Das ist tatsächlich der neue Mitarbeiter. Ich bin sein Anwalt, und ihn zu entlassen wäre eine unrechtmäßige Kündigung“
Tierfänger alarmiert
Am Dienstagabend war der Waschbär anscheinend noch immer nicht entfernt worden. Ein Nachrichtensprecher erklärte gegenüber dem „Cincinnati Enquirer“, der Sender engagiere einen Tierfänger, wolle aber nicht, dass dem Tier etwas zustoße, weil es ein „niedlicher kleiner Kerl“ sei.
Kleine Einbrecher erobern Social Media
Erst vor wenigen Monaten sorgte ein Waschbär für Aufsehen, der in Virginia in ein Spirituosengeschäft eingebrochen war. Das Tier trank wohl so viel hochprozentigen Alkohol, dass es seinen Rausch neben der Toilette ausschlafen musste.
