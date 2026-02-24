„Täter“ gefunden: Waschbär bricht in TV-Studio ein

„Vermuteten schon länger einen Einbrecher“

Ein Video auf „X“ zeigt den kleinen Waschbären, wie er seinen Kopf aus einem Mistkübel steckt. „Wir vermuteten schon eine Zeit lang, dass jemand bei ,Local 12‘ eingebrochen war und sich dort heimlich aufhielt, um der bitterlichen Winterkälte zu entfliehen. Jetzt haben wir den Täter identifiziert“, schreibt der Chefmeteorologe John Gumm zu dem Video.