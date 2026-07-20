"The 'bureaucrat' type"
Chamber President Ruck Even Takes a Swipe at Ministers
Stelzen-Gate is spreading: According to the secret transcript of a recorded conversation, the power-hungry President of the Vienna Chamber of Commerce, Walter Ruck, is said to have even taken a swipe at Minister of Economic Affairs Wolfgang Hattmannsdorfer. Representatives of industry also get their share of criticism—as does an entire federal state. “Krone +” has the details.
The scandal surrounding the job-trading scheme by Vienna Chamber of Commerce President Walter Ruck continues to spread daily: Following the about-face by ÖVP Chancellor Christian Stocker, who on Monday morning demanded a “thorough investigation,” Martha Schultz, president of Wirtschaft Österreich, also distanced herself from Ruck.
Now, further joint investigations by “Krone” and “profil” reveal how, according to the secret transcript, Ruck even badmouths his ÖVP party colleague and Minister of Economic Affairs, Wolfgang Hattmannsdorfer:
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