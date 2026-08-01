Wie die Post jetzt plötzlich auf den Esel kommt

Vorgestellt wurde die ab sofort in allen Filialen erhältliche 1-Euro-Briefmarke jetzt an einem passenden Ort auf Schloss Hof im Marchfeld – einem der wichtigsten Rückzugsorte der stark gefährdeten Rasse. Von den Weißen Barockeseln leben heute nur noch rund 400 Tiere, nachdem sie jahrhundertelang fast als ausgestorben galten und erst in den 1980er-Jahren wiederentdeckt wurden.