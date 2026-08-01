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Nächtlicher Einsatz

Hausbewohner verloren bei Großbrand ihr Zuhause

Niederösterreich
01.08.2026 16:53
Das Feuer brach im Obergeschoß aus.
Das Feuer brach im Obergeschoß aus.(Bild: DOKU-NÖ)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Mehrere Wohnungen wurden ein Raub der Flammen, das Gebäude in Walpersdorf im Bezirk St. Pölten ist jetzt unbewohnbar. Eine Bewohnerin erlitt Verletzungen und musste ins Spital. 

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Die Sirenen heulten am Freitagabend in Walpersdorf bei Inzersdorf-Getzersdorf im Bezirk St. Pölten. In einem Mehrparteienhaus war ein Brand ausgebrochen. „Die Rauchsäule war schon von weitem zu sehen“, berichtet ein Feuerwehrmann.

Flammen loderten
„Als wir eintrafen, schlugen bereits die Flammen aus dem Gebäude“, schildert der Einsatzleiter die Lage vor Ort.  Daher wurde die Alarmstufe erhöht. Die Bewohner hatten sich selbst in Sicherheit gebracht, eine Frau erlitt Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein Übergreifen des Feuers auf Nachbarhäuser wurde verhindert.
Ein Übergreifen des Feuers auf Nachbarhäuser wurde verhindert.(Bild: BFKDO St. Pölten)

Dach wurde geöffnet
Das Feuer hatte offenbar im Obergeschoß seinen Ausgang genommen und auf den Dachstuhl übergegriffen. Nach dem Eindämmen der Flammen mussten die Einsatzkräfte daher das Dach öffnen, um alle Glutnester aufzuspüren. Das Übergreifen des Feuers auf Nachbarhäuser konnte verhindert werden.

Wohnungen zerstört
Nach dem Großbrand ist das Gebäude jedenfalls unbewohnbar. Die betroffenen Bewohner wurden zuerst in einer Halle, danach  in Beherbergungsbetrieben der Umgebung untergebracht. Die Brandursache wird noch ermittelt.

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