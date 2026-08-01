Hausbewohner verloren bei Großbrand ihr Zuhause

Flammen loderten

„Als wir eintrafen, schlugen bereits die Flammen aus dem Gebäude“, schildert der Einsatzleiter die Lage vor Ort. Daher wurde die Alarmstufe erhöht. Die Bewohner hatten sich selbst in Sicherheit gebracht, eine Frau erlitt Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.