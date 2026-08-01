Hausbewohner verloren bei Großbrand ihr Zuhause

Mehrere Wohnungen wurden ein Raub der Flammen, das Gebäude in Walpersdorf im Bezirk St. Pölten ist jetzt unbewohnbar. Eine Bewohnerin erlitt Verletzungen und musste ins Spital.
Die Sirenen heulten am Freitagabend in Walpersdorf bei Inzersdorf-Getzersdorf im Bezirk St. Pölten. In einem Mehrparteienhaus war ein Brand ausgebrochen. „Die Rauchsäule war schon von weitem zu sehen“, berichtet ein Feuerwehrmann.
Flammen loderten
„Als wir eintrafen, schlugen bereits die Flammen aus dem Gebäude“, schildert der Einsatzleiter die Lage vor Ort. Daher wurde die Alarmstufe erhöht. Die Bewohner hatten sich selbst in Sicherheit gebracht, eine Frau erlitt Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht.
Dach wurde geöffnet
Das Feuer hatte offenbar im Obergeschoß seinen Ausgang genommen und auf den Dachstuhl übergegriffen. Nach dem Eindämmen der Flammen mussten die Einsatzkräfte daher das Dach öffnen, um alle Glutnester aufzuspüren. Das Übergreifen des Feuers auf Nachbarhäuser konnte verhindert werden.
Wohnungen zerstört
Nach dem Großbrand ist das Gebäude jedenfalls unbewohnbar. Die betroffenen Bewohner wurden zuerst in einer Halle, danach in Beherbergungsbetrieben der Umgebung untergebracht. Die Brandursache wird noch ermittelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.