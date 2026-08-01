Austria verliert Auftakt gegen St. Pölten 0:1!

Die Wiener Austria hat am Samstag zum Saisonauftakt der Frauen-Bundesliga das Duell des Meisters mit Ex-Serienchampion St. Pölten 0:1 (0:1) verloren!
Das Goldtor gelang bei brütender Nachmittagshitze vor 560 Fans Rückkehrerin Fanny Vago mit einem sehenswerten Weitschuss in der 20. Minute. Durch den Auswärtserfolg des Vizemeisters endete die eindrucksvolle Austria-Serie von 29 nationalen Pflichtspielen ohne Niederlage.
Sturm schießt Altach ab
In Graz glänzte Brigitta Pulins für ihren neuen Klub SK Sturm Graz beim 6:2 (3:0) gegen Altach mit vier Treffern. Red Bull Salzburg gewann das Heimspiel gegen Südburgenland/Hartberg 2:0 (1:0). Neuzugang Maria Plattner (43.) per Freistoß und Valentina Akrap (94.) trafen.
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