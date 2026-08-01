Austria verliert Auftakt gegen St. Pölten 0:1!

Sturm schießt Altach ab

In Graz glänzte Brigitta Pulins für ihren neuen Klub SK Sturm Graz beim 6:2 (3:0) gegen Altach mit vier Treffern. Red Bull Salzburg gewann das Heimspiel gegen Südburgenland/Hartberg 2:0 (1:0). Neuzugang Maria Plattner (43.) per Freistoß und Valentina Akrap (94.) trafen.