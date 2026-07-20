Kunde wartet vergebens auf Cashback-Erstattung

Bereits im November 2025 hat Rudolf E. die Maschine erworben. Den Kauf hat er sich gut überlegt. Da der Vollautomat vergünstigt angeboten wurde und zusätzlich 200 Euro aus der Cashback-Aktion winkten, hat er schließlich zugeschlagen. „Das Gerät kostet normalerweise 1499 Euro und war um 1049 Euro im Angebot. Da ich noch 200 Euro zurückerhalten sollte, tätigte ich den Kauf, da der Effektivpreis damit bei 849 Euro lag“, so der Wiener.