Ehrenamtliche sichern 26.000 Kilometer Wanderwege

Es ist der Österreichische Alpenverein mit seinen rund 1000 ehrenamtlichen Wegewarten, die ein ca. 26.000 Kilometer langes Wegenetz in Schuss halten. „Sie leisten dafür jedes Jahr viele Stunden harter Arbeit. Sie erneuern Markierungen, beseitigen Steine und Äste, achten darauf, dass Wasser ungehindert abfließen kann und errichten sowie kontrollieren Stufen, Brücken und Geländer, damit die Wege gut begehbar bleiben“, erklärt Marco Gabl vom Alpenverein.