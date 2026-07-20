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Fragezeichen um Messi

Bittere Tränen! Argentiniens Teamchef bricht PK ab

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.07.2026 05:36
Lionel Scaloni brach nach der Finalniederlage in Tränen aus.
Lionel Scaloni brach nach der Finalniederlage in Tränen aus.(Bild: x.com/DSports)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Argentiniens Teamchef Lionel Scaloni hat seine Pressekonferenz nach der WM-Finalniederlage gegen Spanien unter Tränen abgebrochen. 

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„Es ist sehr schmerzhaft, es tut mir sehr leid“, sagte der Coach heftig weinend und eilte von der Bühne. Zuvor hatte der 48-Jährige bereits nach dem 0:1 nach Verlängerung und seinem verpassten zweiten WM-Titel einen Einblick in sein emotionales Innenleben gegeben.

  „Ich habe mir schon in der Kabine die Augen ausgeweint, deswegen weine ich jetzt nicht“, sagte Scaloni. Wenig später musste er aber dennoch weinen und erhielt aufmunternden Applaus von argentinischen Journalisten.

Messi-Zukunft offen
Scaloni schwärmte von seiner Mannschaft um Superstar Lionel Messi. „Es ist ein großartiges Team. Ich hoffe, dass zukünftige Generationen davon beeinflusst werden.“ Auf einen möglichen Rücktritt des 39-jährigen Messi aus dem Nationalteam angesprochen, erklärte der Coach, dass er noch nicht mit dem Kapitän gesprochen habe.

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Auch zu seiner eigenen Zukunft hielt sich Scaloni zunächst bedeckt. Zuletzt hatte es Berichte gegeben, dass sich der Weltmeistertrainer von 2022 mit dem Verband auf eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags bis 2030 geeinigt habe. Er werde mit dem Verbandspräsidenten sprechen. „Ich bin ihm dankbar, dass ich hier an dieser Stelle sein darf“, sagte Scaloni – und weinte.

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