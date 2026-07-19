Kind bei unübersichtlicher Stelle von Auto erfasst

Schrecklicher Unfall in Tirol: Ein sechsjähriges Mädchen aus Norwegen ist am Samstagabend in Natters (Bezirk Innsbruck-Land) von einem Auto erfasst und verletzt worden. Es musste in die Klinik eingeliefert werden.
Zu dem Unfall kam es kurz nach 18.30 Uhr. Das Kind hatte laut Polizei die Gemeindestraße im Bereich Natterer See an einer unübersichtlichen Stelle alleine überquert. Ein 34-jähriger Autolenker, der dort zur gleichen Zeit unterwegs war, konnte eine Kollision nicht mehr verhindern.
Mit Rettung in die Klinik
Das Mädchen stürzte auf die Fahrbahn und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde es mit der alarmierten Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht.
Im Auto befanden sich insgesamt drei Insassen, diese seien allesamt mit dem Schrecken davongekommen. Am Auto sei kein Schaden entstanden.
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