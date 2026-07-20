Trotz Niederlage: WM-Feiertag für Argentinien!

Argentiniens Präsident Javier Milei hat trotz der Niederlage im Fußball-WM-Finale gegen Spanien einen Feiertag ausgerufen. „WELTMEISTERSCHAFTSFEIER“, schrieb Milei zu Beginn seiner Nachricht bei X: „Angesichts der Unruhe bezüglich der Feierlichkeiten zum Erfolg der argentinischen Nationalmannschaft teile ich der Bevölkerung mit, dass der Tag, an dem gefeiert werden soll – je nachdem, wie sich die Spieler und der Trainerstab entscheiden – zum nationalen Feiertag erklärt wird.“