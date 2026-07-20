Streit nach Finale: „Du hast ganze Woche geheult!“

„In den letzten Spielen haben wir Dinge gesehen, die uns wirklich überrascht haben“, hatte Laporte betont: „Vor allem bei Argentinien, einer Mannschaft, die mit ihren Zweikämpfen viele kleine Botschaften sendet.“ Otamendi konnte das nach seinem letzten Länderspiel für Argentinien mit diesem Auftritt nicht entkräften ...