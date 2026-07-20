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Vorwurf an Ex-Kollegen

Streit nach Finale: „Du hast ganze Woche geheult!“

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
20.07.2026 15:42
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Von krone Sport

Zoff bei der WM: Argentiniens Routinier Nicolas Otamendi sorgte nach der Pleite im Finale gegen Spanien mit Heul-Vorwürfen für Aufsehen. 

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Der 38-jährige Weltmeister von 2022, auch auf dem Feld für eine durchaus härtere Gangart bekannt, baute sich vor Spaniens Kapitän Rodri auf, der seinem alten Bekannten aus gemeinsamen Zeiten bei Manchester City nach dem 1:0 nach Verlängerung nur die Hand reichen wollte.

Argentinien-Routinier Nicolas Otamendi knöpfte sich Spanien-Star Rodri vor.
Argentinien-Routinier Nicolas Otamendi knöpfte sich Spanien-Star Rodri vor.(Bild: AP/Frank Franklin II)

„Die ganze Woche hast du geheult. Du und (Aymeric) Laporte, ihr beide“, giftete Otamendi: „So etwas macht man nicht, du hast bei den Schiedsrichtern gejammert, mein Freund.“ Rodri, der zum besten Spieler der WM gekürt wurde, reagierte mit weit aufgerissenen Augen auf die Vorwürfe auf dem Rasen im Finalstadion von East Rutherford.

„Haben Dinge gesehen, die uns überrascht haben“
Er hatte in der Pressekonferenz vor der Partie gesagt, dass er davon ausgehe, dass Argentinien fair spielen würde. Wenn es aber hitzig würde, müssten sie das ignorieren.

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„In den letzten Spielen haben wir Dinge gesehen, die uns wirklich überrascht haben“, hatte Laporte betont: „Vor allem bei Argentinien, einer Mannschaft, die mit ihren Zweikämpfen viele kleine Botschaften sendet.“ Otamendi konnte das nach seinem letzten Länderspiel für Argentinien mit diesem Auftritt nicht entkräften ...

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