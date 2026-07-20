Nächster Trainer muss nach WM seinen Hut nehmen

Belgien hat sich trotz des Viertelfinaleinzugs bei der Fußball-WM von Coach Rudi Garcia getrennt. Der bis Ende Juli gültige Vertrag des 62-Jährigen wird nicht verlängert, wie der belgische Verband am Montag mitteilte. „Ich verlasse Belgien in der Liga A der UEFA Nations League und unter den acht besten Mannschaften der Welt“, sagte Garcia. Favorit auf die Nachfolge ist der Niederländer Mark van Bommel. Der 49-Jährige hat bisher u.a. PSV Eindhoven und VfL Wolfsburg trainiert.