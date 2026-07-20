Krebs! England-Legende Kevin Keegan ist tot

„Kevin war mehr als nur ein legendärer Fußballer!“

So wie sie damals öffentlich via soziale Medien eine baldige Genesung gewünscht hatten, so reagierten nun u.a. vor allem die früheren Klubs des Stürmers wie der FC Liverpool, Newcastle United, der HSV oder der FC Southampton mit Bestürzung auf die Todesnachricht. „Wir sind tief erschüttert über die Nachricht vom Tod Kevin Keegans, einer der prägendsten, einflussreichsten und beliebtesten Persönlichkeiten in der Geschichte unseres Vereins. Kevin war mehr als nur ein legendärer Fußballer und Trainer. Für Generationen von Fans war er das schlagende Herz von Newcastle United“, erklärte man etwa vonseiten der „Magpies.