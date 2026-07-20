Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Mighty Mouse“

Krebs! England-Legende Kevin Keegan ist tot

Fußball International
20.07.2026 16:50
Kevin Keegan
Kevin Keegan(Bild: AFP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Gerade noch ist in England Platz 3 bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gefeiert worden, doch mit einem Mal wird die Freude über die beste Platzierung seit 1966 von einem Todesfall überschattet: Kevin Keegan, legendärer England-Stürmer und kurzzeitig auch Teamchef der „Three Lions“ ist im Alter von 75 Jahren gestorben!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die „Mighty Mouse“, wie Keegan als kleiner und wendiger Stürmer liebevoll bezeichnet wurde, hatte seit einiger Zeit an Magenkrebs gelitten und erlag diesem nun ausgerechnet am Final-Wochenende der Weltmeisterschaft …

„In letzten Augenblicken von Frau und Töchtern umgeben gewesen“
„Kevin hat gegen den Krebs gekämpft und ist in seinen letzten Augenblicken von seiner Frau und seinen Töchtern umgeben gewesen. Als zweifacher Gewinner des Ballon d’Or war Kevin ein überaus geliebter Ehemann, Vater und Großvater. Die Familie möchte sich bei Kevins hervorragendem medizinischem Team für die geleistete Unterstützung bedanken. Dies ist eine überaus schwere Zeit, und die Familie bittet darum, ihre Privatsphäre zu respektieren“, verlautete die Familie Keegans.

Erst Anfang des Jahres war von Keegan bekannt gegeben worden, an Krebs erkrankt zu sein. Anhaltende Bauchbeschwerden hatten ihn dazu bewogen, sich ins Krankenhaus einliefern zu lassen. „Diese Untersuchungen dort ergaben die Diagnose Krebs“, hieß es in einer Erklärung der Familie. Nachdem es zunächst keine weiteren Details zur Behandlung und zur Schwere der Krankheit gegeben hatte, wurde im Juni enthüllt, dass der Krebs in ein fortgeschrittenes Stadium eingetreten war.

„Kevin war mehr als nur ein legendärer Fußballer!“
So wie sie damals öffentlich via soziale Medien eine baldige Genesung gewünscht hatten, so reagierten nun u.a. vor allem die früheren Klubs des Stürmers wie der FC Liverpool, Newcastle United, der HSV oder der FC Southampton mit Bestürzung auf die Todesnachricht. „Wir sind tief erschüttert über die Nachricht vom Tod Kevin Keegans, einer der prägendsten, einflussreichsten und beliebtesten Persönlichkeiten in der Geschichte unseres Vereins. Kevin war mehr als nur ein legendärer Fußballer und Trainer. Für Generationen von Fans war er das schlagende Herz von Newcastle United“, erklärte man etwa vonseiten der „Magpies.

Auch Liverpool äußerte seine Trauer um die Vereinsikone. „Sein unbezwingbarer Geist und sein bemerkenswerter Beitrag werden für immer in unsere Geschichte eingeschrieben bleiben, und sein Vermächtnis wird fortbestehen.“

Keegan galt als eine der charismatischsten Figuren des englischen Fußballs und blickte auf eine glanzvolle Spielerkarriere als Stürmer bei Liverpool, dem Hamburger SV und Newcastle zurück. Für seine Leistungen wurde er 1978 und 1979 mit dem Ballon d‘Or ausgezeichnet. Zwischen 1972 und 1982 erzielte er in 63 Länderspielen für England 21 Tore und führte die Mannschaft 31-mal als Kapitän aufs Feld.

Durchbruch an der Anfield Road
Sein großer Durchbruch gelang ihm 1971 mit seinem Wechsel nach Liverpool. In sechs Jahren an der Anfield Road holte Keegan drei englische Meisterschaften, den FA Cup und 1977 den Europapokal der Landesmeister. Später wechselte er ins Trainergeschäft und hauchte Newcastle Mitte der 1990er-Jahre neues Leben ein. Keegan führte den Klub 1996 beinahe zur Meisterschaft und Englands Nationalteam 2000 zur EM.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
20.07.2026 16:50
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
England
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Unheilbar krank: Ski-Ass muss Karriere beenden
172.902 mal gelesen
Christophe Torrent muss seine Karriere beenden.
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
142.511 mal gelesen
Symbolbild
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Trump sorgt nach WM-Finale für bizarre Szenen
131.647 mal gelesen
Donald Trump überreichte Rodri den WM-Pokal – und wollte danach (einmal mehr) nicht ...
Innenpolitik
Neue Umfrage: SPÖ muss sogar um Platz 3 zittern
2119 mal kommentiert
Mit Andreas Babler geht es für die SPÖ in den Umfragen weiter steil bergab. 
Ausland
Putin übt Vergeltung für „russisches Amazon“
1849 mal kommentiert
Russland hat mit massiven Luftangriffen (links) auf die Zerstörung der ...
Innenpolitik
Brisant! So viele Flüchtlinge leben von Steuergeld
1817 mal kommentiert
Ein Flüchtlingsstrom anno 2015 im Jahr der Massenzuwanderung an der österreichischen Grenze. Bis ...
Mehr Fußball International
„Mighty Mouse“
Krebs! England-Legende Kevin Keegan ist tot
Neuer Teamchef?
Baggern von Italien um Guardiola wird intensiver!
Vorwurf an Ex-Kollegen
Streit nach Finale: „Du hast ganze Woche geheult!“
Folgt Ex-Bayern-Star?
Nächster Trainer muss nach WM seinen Hut nehmen
Präsident überrascht
Trotz Niederlage: WM-Feiertag für Argentinien!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf