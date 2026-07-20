Krebs! England-Legende Kevin Keegan ist tot

Gerade noch ist in England Platz 3 bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gefeiert worden, doch mit einem Mal wird die Freude über die beste Platzierung seit 1966 von einem Todesfall überschattet: Kevin Keegan, legendärer England-Stürmer und kurzzeitig auch Teamchef der „Three Lions“ ist im Alter von 75 Jahren gestorben!
Die „Mighty Mouse“, wie Keegan als kleiner und wendiger Stürmer liebevoll bezeichnet wurde, hatte seit einiger Zeit an Magenkrebs gelitten und erlag diesem nun ausgerechnet am Final-Wochenende der Weltmeisterschaft …
„In letzten Augenblicken von Frau und Töchtern umgeben gewesen“
„Kevin hat gegen den Krebs gekämpft und ist in seinen letzten Augenblicken von seiner Frau und seinen Töchtern umgeben gewesen. Als zweifacher Gewinner des Ballon d’Or war Kevin ein überaus geliebter Ehemann, Vater und Großvater. Die Familie möchte sich bei Kevins hervorragendem medizinischem Team für die geleistete Unterstützung bedanken. Dies ist eine überaus schwere Zeit, und die Familie bittet darum, ihre Privatsphäre zu respektieren“, verlautete die Familie Keegans.
Erst Anfang des Jahres war von Keegan bekannt gegeben worden, an Krebs erkrankt zu sein. Anhaltende Bauchbeschwerden hatten ihn dazu bewogen, sich ins Krankenhaus einliefern zu lassen. „Diese Untersuchungen dort ergaben die Diagnose Krebs“, hieß es in einer Erklärung der Familie. Nachdem es zunächst keine weiteren Details zur Behandlung und zur Schwere der Krankheit gegeben hatte, wurde im Juni enthüllt, dass der Krebs in ein fortgeschrittenes Stadium eingetreten war.
„Kevin war mehr als nur ein legendärer Fußballer!“
So wie sie damals öffentlich via soziale Medien eine baldige Genesung gewünscht hatten, so reagierten nun u.a. vor allem die früheren Klubs des Stürmers wie der FC Liverpool, Newcastle United, der HSV oder der FC Southampton mit Bestürzung auf die Todesnachricht. „Wir sind tief erschüttert über die Nachricht vom Tod Kevin Keegans, einer der prägendsten, einflussreichsten und beliebtesten Persönlichkeiten in der Geschichte unseres Vereins. Kevin war mehr als nur ein legendärer Fußballer und Trainer. Für Generationen von Fans war er das schlagende Herz von Newcastle United“, erklärte man etwa vonseiten der „Magpies.
Auch Liverpool äußerte seine Trauer um die Vereinsikone. „Sein unbezwingbarer Geist und sein bemerkenswerter Beitrag werden für immer in unsere Geschichte eingeschrieben bleiben, und sein Vermächtnis wird fortbestehen.“
Keegan galt als eine der charismatischsten Figuren des englischen Fußballs und blickte auf eine glanzvolle Spielerkarriere als Stürmer bei Liverpool, dem Hamburger SV und Newcastle zurück. Für seine Leistungen wurde er 1978 und 1979 mit dem Ballon d‘Or ausgezeichnet. Zwischen 1972 und 1982 erzielte er in 63 Länderspielen für England 21 Tore und führte die Mannschaft 31-mal als Kapitän aufs Feld.
Durchbruch an der Anfield Road
Sein großer Durchbruch gelang ihm 1971 mit seinem Wechsel nach Liverpool. In sechs Jahren an der Anfield Road holte Keegan drei englische Meisterschaften, den FA Cup und 1977 den Europapokal der Landesmeister. Später wechselte er ins Trainergeschäft und hauchte Newcastle Mitte der 1990er-Jahre neues Leben ein. Keegan führte den Klub 1996 beinahe zur Meisterschaft und Englands Nationalteam 2000 zur EM.
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