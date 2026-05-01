Ein Festtag der Tracht und Maibaumpracht

Die Kirchenwiese ist brechend voll. Zum 51. Mal wird in Aigen schon ein Maibaum aufgestellt. „Es hat sich bei uns zu einem richtigen Society-Event entwickelt“, so Radauer. Wieviele gekommen sind, können die Schützen nur grob schätzen. Sitzgelegenheit gibt es für 2000 Gäste. Sicherheit ist oberstes Gebot. Ein Schlosser aus den Reihen des Vereins entwickelte eine spezielle Verankerung im Boden. Das Fest veranstalten die Schützen mit der Trachtenmusik. Der Kameradschaftsbund tischt auf.