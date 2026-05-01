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Feste in ganz Salzburg

Ein Festtag der Tracht und Maibaumpracht

Salzburg
01.05.2026 20:00
Dirndl-Pracht vor Kirche und Maibaum in Aigen
Dirndl-Pracht vor Kirche und Maibaum in Aigen(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Sabine Salzmann
Von Sabine Salzmann

Symbole der Geselligkeit zieren wieder Salzburgs Gemeinden: Überall wurde am Feiertag der Maibaum-Brauch zelebriert. Tausende Gäste führten Dirndl und Lederhosen aus. Auf den Festwiesen in Anif und Salzburg-Aigen war der Ansturm besonders groß.

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Tosender Applaus auf der Festwiese in Salzburg-Aigen: Die starken Burschen von den Historischen Prangerschützen haben ein letztes Mal angepackt. „Zum Schluss entscheidet das Augenmaß“, sagt Markus Radauer, Hauptmann und als Maibaum-Moar auch derjenige, der die Kommandos gibt. Fixierhölzer müssen noch eingeschlagen werden. Dann ertönt ein Prosit der Gemütlichkeit.

Starke Burschen von den Historischen Prangerschützen in Salzburg-Aigen
Starke Burschen von den Historischen Prangerschützen in Salzburg-Aigen(Bild: Andreas Tröster)

Die Kirchenwiese ist brechend voll. Zum 51. Mal wird in Aigen schon ein Maibaum aufgestellt. „Es hat sich bei uns zu einem richtigen Society-Event entwickelt“, so Radauer. Wieviele gekommen sind, können die Schützen nur grob schätzen. Sitzgelegenheit gibt es für 2000 Gäste. Sicherheit ist oberstes Gebot. Ein Schlosser aus den Reihen des Vereins entwickelte eine spezielle Verankerung im Boden. Das Fest veranstalten die Schützen mit der Trachtenmusik. Der Kameradschaftsbund tischt auf.

Simon und Martin packten bei der Landjugend Grödig an
Simon und Martin packten bei der Landjugend Grödig an(Bild: Andreas Tröster)

Weil Maibaum-Stehlen auch zur Tradition gehört, musste die Landjugend Grödig ihren schon geschlägerten Baum in der Nacht auf Freitag streng bewachen. Ein ungebetener Gast hätte versucht, das Prachtexemplar zu stehlen, gab aber schnell auf, erzählt Moar Josef Edelbacher. Beim Aufstellen folgten dann alle seinem Kommando. „Entscheidend ist ein guter Winkel. Die Stangen dürfen nicht zu steil am Stamm angesetzt werden“, informiert er.

In Anif: Kommandant Stöllinger und Moar Schnöll mit Valerie und Magdalena
In Anif: Kommandant Stöllinger und Moar Schnöll mit Valerie und Magdalena(Bild: Andreas Tröster)

Und in Anif halfen sogar zwei Kameradinnen mit, den Feuerwehr-Maibaum am Gemeindevorplatz in die Höhe zu hieven. „Man braucht schon eine Kraft. Aber, wenn man gut eingewiesen wird, geht das“, meint Valerie, die im Vorjahr auch beim Maibaum-Kraxeln erfolgreich war. Wer ganz nach oben kommt, fischt in Anif Brezen und Würstel vom Baum.

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Maibaum-Steigen der Landjugend Unternberg: Tobias Wirnsperger kraxelte als Erster hinauf.
Maibaum-Steigen der Landjugend Unternberg: Tobias Wirnsperger kraxelte als Erster hinauf.(Bild: Roland Holitzky)
Zünftig: der Trachtenverein „D’Stoaberger“ am 1. Mai in Lofer
Zünftig: der Trachtenverein „D’Stoaberger“ am 1. Mai in Lofer(Bild: Kerstin Jönsson)

Mutige wurden überall lautstark angefeuert. So auch in Unternberg, wo die Landjugend Aufstellen und „Maibaum-Steigen“ veranstaltet. In Lofer ging es bei „D’ Stoaberger“ zünftig zu. 

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