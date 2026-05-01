Ein Festtag der Tracht und Maibaumpracht

Symbole der Geselligkeit zieren wieder Salzburgs Gemeinden: Überall wurde am Feiertag der Maibaum-Brauch zelebriert. Tausende Gäste führten Dirndl und Lederhosen aus. Auf den Festwiesen in Anif und Salzburg-Aigen war der Ansturm besonders groß.
Tosender Applaus auf der Festwiese in Salzburg-Aigen: Die starken Burschen von den Historischen Prangerschützen haben ein letztes Mal angepackt. „Zum Schluss entscheidet das Augenmaß“, sagt Markus Radauer, Hauptmann und als Maibaum-Moar auch derjenige, der die Kommandos gibt. Fixierhölzer müssen noch eingeschlagen werden. Dann ertönt ein Prosit der Gemütlichkeit.
Die Kirchenwiese ist brechend voll. Zum 51. Mal wird in Aigen schon ein Maibaum aufgestellt. „Es hat sich bei uns zu einem richtigen Society-Event entwickelt“, so Radauer. Wieviele gekommen sind, können die Schützen nur grob schätzen. Sitzgelegenheit gibt es für 2000 Gäste. Sicherheit ist oberstes Gebot. Ein Schlosser aus den Reihen des Vereins entwickelte eine spezielle Verankerung im Boden. Das Fest veranstalten die Schützen mit der Trachtenmusik. Der Kameradschaftsbund tischt auf.
Weil Maibaum-Stehlen auch zur Tradition gehört, musste die Landjugend Grödig ihren schon geschlägerten Baum in der Nacht auf Freitag streng bewachen. Ein ungebetener Gast hätte versucht, das Prachtexemplar zu stehlen, gab aber schnell auf, erzählt Moar Josef Edelbacher. Beim Aufstellen folgten dann alle seinem Kommando. „Entscheidend ist ein guter Winkel. Die Stangen dürfen nicht zu steil am Stamm angesetzt werden“, informiert er.
Und in Anif halfen sogar zwei Kameradinnen mit, den Feuerwehr-Maibaum am Gemeindevorplatz in die Höhe zu hieven. „Man braucht schon eine Kraft. Aber, wenn man gut eingewiesen wird, geht das“, meint Valerie, die im Vorjahr auch beim Maibaum-Kraxeln erfolgreich war. Wer ganz nach oben kommt, fischt in Anif Brezen und Würstel vom Baum.
Mutige wurden überall lautstark angefeuert. So auch in Unternberg, wo die Landjugend Aufstellen und „Maibaum-Steigen“ veranstaltet. In Lofer ging es bei „D’ Stoaberger“ zünftig zu.
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