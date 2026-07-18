Tierisches Drama: Jungschwan kämpft ums Überleben

Verantwortung statt Ausreden

Der Mensch ist auf die Natur angewiesen, nicht umgekehrt. Daraus folgt die Pflicht, Rücksicht zu nehmen und Lebensräume zu schützen. Ein frei laufender Hund kann eine Gefahr für Wildtiere bedeuten, deren Lebensraum ohnehin durch Müll, Angelhaken und Fütterungsreste bedroht ist. Wer die Leinenpflicht missachtet, nimmt demnach das Leid und den Tod geschützter Tiere in Kauf.