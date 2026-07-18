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Drei Touristen besprühten Rialtobrücke mit Farbe

Ausland
18.07.2026 15:59
Ermittlungen und die Auswertung von Videoaufnahmen führten den Angaben zufolge zu den drei ...
Ermittlungen und die Auswertung von Videoaufnahmen führten den Angaben zufolge zu den drei Tatverdächtigen, gegen die Anzeige erstattet wurde.(Bild: EPA/ANDREA MEROLA)
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Von krone.at

Drei Touristen wurden in Venedig angezeigt, weil sie die historische Rialtobrücke mit grüner und rosafarbener Sprühfarbe beschmiert haben sollen. Die Stadtpolizei wurde in der Nacht auf Samstag gegen 4.40 Uhr früh nach Hinweisen von Passanten alarmiert. 

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Die drei pakistanischen Staatsangehörigen im Alter von 20, 21 und 22 Jahren leben nach Angaben der Stadt in Mailand und waren mit weiteren Freunden zum Feiern eines Geburtstags nach Venedig gereist.

Die Stadt Venedig kündigte an, Schadenersatz zu verlangen. Dies solle neben den Kosten für die Beseitigung der Schmierereien auch den Imageschaden für die Lagunenstadt umfassen.

Ermittlungen und die Auswertung von Videoaufnahmen führten den Angaben zufolge zu den drei ...
Ermittlungen und die Auswertung von Videoaufnahmen führten den Angaben zufolge zu den drei Tatverdächtigen, gegen die Anzeige erstattet wurde.(Bild: EPA/ANDREA MEROLA)
(Bild: EPA/ANDREA MEROLA)
(Bild: EPA/ANDREA MEROLA)

Vizebürgermeisterin beklagt Imageschaden
Vizebürgermeisterin Francesca Zaccariotto sprach von einem schwerwiegenden und nicht hinnehmbaren Vorfall. Wer nach Venedig komme, um die Stadt zu beschädigen, müsse damit rechnen, identifiziert und strafrechtlich verfolgt zu werden.

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Die Ende des 16. Jahrhunderts errichtete Rialtobrücke ist die älteste und bekannteste Brücke über den Canal Grande in Venedig. Sie zählt zu den wichtigsten Wahrzeichen der Lagunenstadt und gehört zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Italiens.

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