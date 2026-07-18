Mexiko-Präsidentin Sheinbaum beim WM-Finale

Sheinbaum kündigte am Freitag an, für das Endspiel am Sonntag in East Rutherford im US-Staat New Jersey zu reisen. Sie hatte keines der WM-Spiele in ihrem eigenen Land besucht, obwohl Mexiko das Turnier gemeinsam mit den USA und Kanada ausrichtet. Auch Trump wird unter den über 80.000 Final-Zuschauern sein. Für den US-Präsidenten wird es der einzige Besuch bei einem Spiel dieser Weltmeisterschaft sein.