Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Gemeindeserie

Erfolgreiche Großarler Bonuskarte am Prüfstand

Salzburg
22.04.2026 10:15
Hans Ganitzer ist seit 2024 erster SPÖ-Bürgermeister von Großarl.
Hans Ganitzer ist seit 2024 erster SPÖ-Bürgermeister von Großarl.(Bild: Maximilian Kronberger)
Porträt von Maximilian Kronberger
Von Maximilian Kronberger

Großarl war mit der „Hoamat Karte“ für Einheimische eine Pioniergemeinde. Schnell gab es Nachahmer in anderen Regionen. Jetzt wird im Pongauer Tal geprüft, ob das Bonuskarten-Modell künftig fortgesetzt wird.

0 Kommentare

Man kann schon von einem sozialen Erfolgsprojekt sprechen“, sagt Hans Ganitzer (SPÖ). Der Großarler Bürgermeister ist stolz auf die vor drei Jahren eingeführte „Hoamat Karte“. Sie ermöglicht Einheimischen und Mitarbeitern von Tourismusbetrieben die Nutzung von Liften, Loipen, Schwimmbad und Öffis für ein Jahr zum sensationell günstigen Preis. Regionen wie das Gasteiner- oder das Saalachtal haben die Karte mittlerweile kopiert.

Im November läuft der Einheimischen-Bonus jedoch aus. „Wir sind schon in Gesprächen über eine Verlängerung. Ich bin überzeugt, dass wir in den kommenden Wochen eine positive Lösung finden“, sagt Ganitzer. Seit 2024 steht der 64-Jährige als erster Sozialdemokrat der Geschichte an der Spitze von Großarl. Die „Hoamat Karte“ wurde freilich noch unter seinem Vorgänger Hans Rohrmoser (ÖVP) ins Leben gerufen.

Die neue Zentrale der Einsatzkräfte samt Wohnungen für Hotelmitarbeiter wurde vergangenen ...
Die neue Zentrale der Einsatzkräfte samt Wohnungen für Hotelmitarbeiter wurde vergangenen Dezember eingeweiht.(Bild: Maximilian Kronberger)

Ortsbefragung für privates PV-Projekt geplant
Mitten im Zentrum, neben dem Rathaus, soll nach dem Sommer die Marktstraße neu gemacht werden. Die ersten Vorarbeiten laufen schon. Wenige hundert Meter weiter wurde bereits im Dezember die neue Einsatzzentrale für Bergrettung und Feuerwehr eröffnet. Für ein Hotel entstanden im Gebäudekomplex noch Mitarbeiterwohnungen. Wohnraum ist in Großarl weiter begehrt. Deshalb soll in naher Zukunft auch beim Seniorenwohnheim ein Gebäude umgebaut werden. Von Betreutem Wohnen, einer Tagesstätte für Senioren und Starterwohnungen für Junge ist alles möglich. „Wir sind da noch in der Anfangsphase. Wir wollen 2027 mit den Planungen starten.“

Lesen Sie auch:
Beide Angeklagte waren in einem Sportgeschäft für den Verleih und Verkauf von Ski tätig.
Prozess in Salzburg
Vater und Sohn tricksten bei den Preisen für Ski
17.04.2026
Weg unter Landesstraße
Neue Unterführung erleichtert das Leben in Großarl
26.12.2025
Krone Plus Logo
Kein Kupfer-Abbau
Rückzug! Briten geben Schürfrecht im Großarltal ab
24.01.2025

Ob ein Photovoltaik-Projekt aus dem Planungsstadium herauskommt, soll sich bald entscheiden. Ein Privater plant an einem Hang eine große PV-Anlage. Die Bürgerbefragung dafür scheiterte aus rechtlichen Gründen. Jetzt soll eine nicht bindende Ortsbefragung, wie in Viehhofen, dafür kommen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
22.04.2026 10:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Istanbul hat der Prozess zum Tod einer vierköpfigen Familie begonnen. Die Deutschen starben ...
Insektizid im Hotel
Prozess zu Tod von Familie in Istanbul begonnen
Orit Strook (kl. Bild) ist Ministerin für Siedlungen und nationale Missionen.
Tödlicher Crash
Auto aus Minister-Konvoi überfuhr Palästinenser
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
US-Marines nähern sich mit einem Hubschrauber der M/V Touska, um das Schiff zu entern.
Wollte Sperre umgehen
Video zeigt: US-Marines entern iranischen Tanker
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
232.451 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
159.538 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
ORF-Affäre: „Gib mir was, dann lasse ich dich …“
123.300 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kerstin K. (Name von der Redaktion geändert) Sonntagabend in Wien beim „Krone“-Fototermin
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
1022 mal kommentiert
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Außenpolitik
Diese Krisen drohen, falls die Gespräche scheitern
641 mal kommentiert
Aktuell deutet wenig auf Frieden hin.
Innenpolitik
SPÖ, ÖVP und Neos schlagen ihre Budget-Pflöcke ein
493 mal kommentiert
Babler, Stocker und Meinl-Reisinger üben sich in Geben und Nehmen.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf