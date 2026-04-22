Erfolgreiche Großarler Bonuskarte am Prüfstand

Ortsbefragung für privates PV-Projekt geplant

Mitten im Zentrum, neben dem Rathaus, soll nach dem Sommer die Marktstraße neu gemacht werden. Die ersten Vorarbeiten laufen schon. Wenige hundert Meter weiter wurde bereits im Dezember die neue Einsatzzentrale für Bergrettung und Feuerwehr eröffnet. Für ein Hotel entstanden im Gebäudekomplex noch Mitarbeiterwohnungen. Wohnraum ist in Großarl weiter begehrt. Deshalb soll in naher Zukunft auch beim Seniorenwohnheim ein Gebäude umgebaut werden. Von Betreutem Wohnen, einer Tagesstätte für Senioren und Starterwohnungen für Junge ist alles möglich. „Wir sind da noch in der Anfangsphase. Wir wollen 2027 mit den Planungen starten.“