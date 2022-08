Eine Opernpremiere im äußersten Eck der Steiermark

Wie könnte eine zeitgenössische Volksoper klingen? Diese Frage stellt sich der Griessner Stadl in Stadl an der Mur und hat bei Komponistin Elisabeth Harnik ein Werk in Auftrag gegeben. Am Donnerstag feierte „Das Erdbeben in Chili“ seine umjubelte Uraufführung in der Regie von Martin Kreidt. Zu sehen noch bis 25. August.