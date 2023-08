Griessner Stadl zeigt Fragmente einer Vertreibung

Es ist die Geschichte einer Familie, durch die dieser historische Schnitt geht, die er dafür exemplarisch erzählt: Eine Mutter (Susanne Stockinger-Puch) muss ihren Mann ziehen lassen, weil sie nicht mutig genug ist, vom katholischen Glauben abzuschwören. Ihre Tochter (Sophie Moser) und ihr Geliebter (Mino Dreier) müssen ihr Kind zurücklassen, weil sie sonst nicht in die Freiheit aufbrechen dürfen. Und die Kirche (Walter Ofner) wie auch der Staat (Hausherr Ferdinand Nagele schlüpft in die Rolle von Kaiserin Maria Theresia) lassen der hysterischen Gewaltbereitschaft freien Lauf, nur um an der Macht zu bleiben.