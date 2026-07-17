Eisenstadt bestens gerüstet für die Feuerwehr-WM

„Gemeinschaftsprojekt der Stadt“

Auch Ortschef Steiner ist schon Feuer und Flamme. „Eisenstadt ist stolz, Gastgeber der Feuerwehr-Weltmeisterschaft 2026 zu sein. Was mich dabei besonders freut, ist, dass dieses Projekt längst zu einem Gemeinschaftsprojekt unserer gesamten Stadt geworden ist. Vom Landesfeuerwehrverband über unsere Einsatzorganisationen bis hin zu Schulen und vielen engagierten Partnern – alle ziehen an einem Strang und leisten ihren Beitrag, damit sich unsere Gäste aus aller Welt in Eisenstadt willkommen fühlen“. Ein sichtbares Zeichen dafür ist eine von Schülern der HTL Eisenstadt kunstvoll gefertigte Feuerschale, in der während der Spiele das Licht lodern wird.