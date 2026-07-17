Kölly tritt an: Dreikampf um Deutschkreutz

Rückschritt

In der Gemeinde habe es in den vergangenen vier Jahren nur Stillstand und Rückschritt gegeben, begründet der frühere Langzeitbürgermeister sein erneutes Antreten. Viele Bürger seien deswegen an ihn herangetreten und hätten ihn ermutigt, diesen Schritt zu machen. Deutschkreutz sei die größte Gemeinde des Bezirks und habe viel Potenzial. Nun sei es an der Zeit, den Ort wieder auf Vordermann zu bringen, so Kölly.