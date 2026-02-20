Vorteilswelt
Schock um Mitternacht

Sylvie Meis wird im Urlaub zur Notfall-Patientin!

Society International
20.02.2026 11:58
Notfall im Wellness-Urlaub: Sylvie Meis schildert, wie sie zur Notfall-Patientin wurde.
Notfall im Wellness-Urlaub: Sylvie Meis schildert, wie sie zur Notfall-Patientin wurde.(Bild: wcrART, wcrART / Action Press / picturedesk.com)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Schock im Wellness-Urlaub: Eigentlich wollte Sylvie Meis nur einige Tage im Bikini entspannen. Doch dann kam es um Mitternacht zu einem Notfall. 

Ein paar Tage Erholung und süßes Nichtstun: Das war der Plan von Sylvie Meis, als sie in einem Wellness-Hotel am Tegernsee eincheckte. Doch dann kam alles anders.

Zuerst entspannte sich Sylvie Meis noch in der Sauna, wie diese Bildergalerie auf Instagram beweist:

Gesicht plötzlich angeschwollen!
Wie die Moderatorin ihren Fans in ihrer Instagram-Story nämlich verriet, wurde sie plötzlich zur Notfall-Patientin – und das um Mitternacht! Wie es dazu kam? Schon im Laufe des Tages hätten sich erste Anzeichen bemerkbar gemacht, schilderte sie. „Ich hatte keine Zahnschmerzen, aber ich hatte wirklich so einen richtigen Druck und es hat sich einfach nicht gut angefühlt.“

Zunächst schien alles noch harmlos, doch abends dann der Schock beim Blick in den Spiegel: „Ich habe gesehen, dass mein Gesicht ein bisschen geschwollen war.“ Die Entscheidung fiel schnell: Abwarten war keine Option mehr! Noch in der Nacht ging es zum Arzt. Und der organisierte kurzerhand einen Facharzt, der Meis noch zu später Stunde behandelte. 

Infusionen für Sylvie Meis
„Der unglaubliche Zahnarzt, der mich gestern um Mitternacht behandelt hat, hat gesagt, dass sich da ein Abszess formt“, schilderte sie weiter. Der Eingriff sei gerade rechtzeitig passiert, größere Komplikationen konnten so glücklicherweise verhindert werden, so Meis erleichtert.

„Ich bin so glücklich, dass ich eine gute Intuition habe, was meinen Körper angeht. Es hätte viel, viel schlimmer sein können und viel mehr Schmerz“, seufzte Meis, dass am Ende doch noch alles gut ausgegangen war. 

Doch ein Wermutstropfen blieb dann doch: An Wellness-Spaß war vorerst nicht mehr zu denken. „Ich werde gleich ein Eispack machen, ich habe ein Antibiotikum bekommen, und kriege gleich noch Infusionen hier“, schilderte die 47-Jährige, die später auch noch ein Foto davon in ihrer Story veröffentlichte. 

Sylvie Meis bedankte sich bei ihrer Freundin dafür, dass sie ihr während der Aufregungen der ...
Sylvie Meis bedankte sich bei ihrer Freundin dafür, dass sie ihr während der Aufregungen der letzten Stunden beigestanden war.(Bild: instagram.com/sylviemeis)

Meis hofft vor allem auf eine schnelle Genesung, der nächste Termin stehe nämlich schon vor der Tür. „Also drückt mir die Daumen, dass das hier schnell besser wird“, bat Sylvie ihre Fans. „Es wäre toll, wenn die Backe dann noch ein bisschen weniger ist.“ 

