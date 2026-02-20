Sylvie Meis wird im Urlaub zur Notfall-Patientin!

Schock im Wellness-Urlaub: Eigentlich wollte Sylvie Meis nur einige Tage im Bikini entspannen. Doch dann kam es um Mitternacht zu einem Notfall.
Ein paar Tage Erholung und süßes Nichtstun: Das war der Plan von Sylvie Meis, als sie in einem Wellness-Hotel am Tegernsee eincheckte. Doch dann kam alles anders.
Zuerst entspannte sich Sylvie Meis noch in der Sauna, wie diese Bildergalerie auf Instagram beweist:
Gesicht plötzlich angeschwollen!
Wie die Moderatorin ihren Fans in ihrer Instagram-Story nämlich verriet, wurde sie plötzlich zur Notfall-Patientin – und das um Mitternacht! Wie es dazu kam? Schon im Laufe des Tages hätten sich erste Anzeichen bemerkbar gemacht, schilderte sie. „Ich hatte keine Zahnschmerzen, aber ich hatte wirklich so einen richtigen Druck und es hat sich einfach nicht gut angefühlt.“
Zunächst schien alles noch harmlos, doch abends dann der Schock beim Blick in den Spiegel: „Ich habe gesehen, dass mein Gesicht ein bisschen geschwollen war.“ Die Entscheidung fiel schnell: Abwarten war keine Option mehr! Noch in der Nacht ging es zum Arzt. Und der organisierte kurzerhand einen Facharzt, der Meis noch zu später Stunde behandelte.
Infusionen für Sylvie Meis
„Der unglaubliche Zahnarzt, der mich gestern um Mitternacht behandelt hat, hat gesagt, dass sich da ein Abszess formt“, schilderte sie weiter. Der Eingriff sei gerade rechtzeitig passiert, größere Komplikationen konnten so glücklicherweise verhindert werden, so Meis erleichtert.
„Ich bin so glücklich, dass ich eine gute Intuition habe, was meinen Körper angeht. Es hätte viel, viel schlimmer sein können und viel mehr Schmerz“, seufzte Meis, dass am Ende doch noch alles gut ausgegangen war.
Doch ein Wermutstropfen blieb dann doch: An Wellness-Spaß war vorerst nicht mehr zu denken. „Ich werde gleich ein Eispack machen, ich habe ein Antibiotikum bekommen, und kriege gleich noch Infusionen hier“, schilderte die 47-Jährige, die später auch noch ein Foto davon in ihrer Story veröffentlichte.
Meis hofft vor allem auf eine schnelle Genesung, der nächste Termin stehe nämlich schon vor der Tür. „Also drückt mir die Daumen, dass das hier schnell besser wird“, bat Sylvie ihre Fans. „Es wäre toll, wenn die Backe dann noch ein bisschen weniger ist.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.