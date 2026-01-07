Vorteilswelt
Rutsch rüber, Heidi!

Heiß! Sylvie Meis‘ Bikini-Show geht munter weiter

Society International
07.01.2026 17:00
Sylvie Meis macht mit diesen Bikini-Posen Heidi Klum Konkurrenz!
Sylvie Meis macht mit diesen Bikini-Posen Heidi Klum Konkurrenz!(Bild: Krone KREATIV/www.PPS.at)

Sylvie Meis wird nicht müde, in Miami eine Bikini-Show nach der anderen hinzulegen. Die Moderatorin macht im knappen Zweiteiler aber auch einfach eine bombastische Figur! 

Erst vor wenigen Tagen erreichten uns Bilder vom Jahreswechsel-Urlaub von Sylvie Meis in Miami. Für die neuesten Aufnahmen tauschte die 47-Jährige den lila Bikini gegen ein bunt gestreiftes Modell, das ihr aber nicht weniger gut steht.

Sylvie macht Heidi Klum Konkurrenz
Da wurden noch schnell die Bänder des Höschens justiert und die perfekte Pose eingenommen. Ob von vorne oder von hinten: Hier ist eindeutig jede Seite eine Schokoladenseite!

Noch schnell den Bikini richten ...
Noch schnell den Bikini richten ...(Bild: PPS/www.PPS.at)

Ihren kessen Bikini-Look peppte Meis übrigens mit trendigen Accessoires auf. Dank Strohhut im Cowboy-Style, einer Badetasche aus Bast sowie großen Sonnenbrillen wirkte die Moderatorin wie ein Topmodel.

Und mit den Kurven von Heidi Klum, Alessandra Ambrosio, Gisele Bündchen und Co. kann es Sylvie ohnehin locker aufnehmen! 

... und schon in Pose geworfen!
... und schon in Pose geworfen!(Bild: PPS/www.PPS.at)
Sylvie Meis macht im Bikini einfach immer eine grandiose Figur!
Sylvie Meis macht im Bikini einfach immer eine grandiose Figur!(Bild: PPS/www.PPS.at)

Fans finden‘s „traumhaft“
Und weil so ein Bikini-Shooting auch immer ein bisschen anstrengend ist, gönnte sich Sylvie Meis nach der Fotosession am Beach noch viel Entspannung auf der Strandliege. Aber auch dabei machte die Niederländerin wie immer eine Top-Figur! 

Nach dem Posing im Bikini ging‘s für die Moderatorin wieder zum Entspannen auf die Sonnenliege.
Nach dem Posing im Bikini ging‘s für die Moderatorin wieder zum Entspannen auf die Sonnenliege.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Wie immer landeten auch diese Fotos wieder auf Sylvies Instagram-Account. Und auch dieses Mal hielten sich die Fans mit Komplimenten nicht zurück.

Sylvie Meis rutschte in Miami ins neue Jahr und sorgte am Strand für jede Menge Aufsehen.
Sexy Bikini-Nixe
Sylvie Meis macht Strand von Miami zum Laufsteg
05.01.2026

Die fanden die Schnappschüsse aus dem warmen Miami nämlich einfach nur „grandios“, „sexy“ und „traumhaft“. Und dem können wir uns natürlich nur anschließen ...

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Folgen Sie uns auf