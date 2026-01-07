Heiß! Sylvie Meis‘ Bikini-Show geht munter weiter

Sylvie Meis wird nicht müde, in Miami eine Bikini-Show nach der anderen hinzulegen. Die Moderatorin macht im knappen Zweiteiler aber auch einfach eine bombastische Figur!
Erst vor wenigen Tagen erreichten uns Bilder vom Jahreswechsel-Urlaub von Sylvie Meis in Miami. Für die neuesten Aufnahmen tauschte die 47-Jährige den lila Bikini gegen ein bunt gestreiftes Modell, das ihr aber nicht weniger gut steht.
Sylvie macht Heidi Klum Konkurrenz
Da wurden noch schnell die Bänder des Höschens justiert und die perfekte Pose eingenommen. Ob von vorne oder von hinten: Hier ist eindeutig jede Seite eine Schokoladenseite!
Ihren kessen Bikini-Look peppte Meis übrigens mit trendigen Accessoires auf. Dank Strohhut im Cowboy-Style, einer Badetasche aus Bast sowie großen Sonnenbrillen wirkte die Moderatorin wie ein Topmodel.
Und mit den Kurven von Heidi Klum, Alessandra Ambrosio, Gisele Bündchen und Co. kann es Sylvie ohnehin locker aufnehmen!
Fans finden‘s „traumhaft“
Und weil so ein Bikini-Shooting auch immer ein bisschen anstrengend ist, gönnte sich Sylvie Meis nach der Fotosession am Beach noch viel Entspannung auf der Strandliege. Aber auch dabei machte die Niederländerin wie immer eine Top-Figur!
Wie immer landeten auch diese Fotos wieder auf Sylvies Instagram-Account. Und auch dieses Mal hielten sich die Fans mit Komplimenten nicht zurück.
Die fanden die Schnappschüsse aus dem warmen Miami nämlich einfach nur „grandios“, „sexy“ und „traumhaft“. Und dem können wir uns natürlich nur anschließen ...
