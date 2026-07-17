“No one in Upper Austria has seen more bodies than I have”

The death of a 40-year-old woman following allegedly violent sex with her husband in Marchtrenk is the latest in a series of brutal crimes in Upper Austria. “Simply depraved,” says Chief Inspector Bernhard Zauner, who heads the crime scene investigation unit—which is, of course, also handling this case—and oversees a total of 155 forensic investigators in the state of Upper Austria. The 61-year-old gave an interview to the “Krone.”