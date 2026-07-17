Chief Inspector Zauner
“No one in Upper Austria has seen more bodies than I have”
He was on the scene during the tsunami disaster in Thailand, which claimed 230,000 lives, as well as during the Kaprun glacier cable car tragedy, in which 155 people lost their lives: Chief Inspector Bernhard Zauner heads the crime scene investigation unit at the Upper Austrian State Criminal Police Office, which is dealing with a strikingly high number of crimes this year.
The death of a 40-year-old woman following allegedly violent sex with her husband in Marchtrenk is the latest in a series of brutal crimes in Upper Austria. “Simply depraved,” says Chief Inspector Bernhard Zauner, who heads the crime scene investigation unit—which is, of course, also handling this case—and oversees a total of 155 forensic investigators in the state of Upper Austria. The 61-year-old gave an interview to the “Krone.”
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