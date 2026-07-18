Sehnsucht? So geht „Sommer wie damals“ in Wien

Unbeschwerte Sommertage gehören für jeden zu den schönsten Kindheitserinnerungen. In Wien kann man sie an vielen Orten so aufleben lassen, als hätten die 1970er nie geendet.
Das Wiener Ferienspiel hatte sein viertes Jahr, die ersten zwei Radarkontrollen im Stadtverkehr wurden bestaunt, Radio Wien ging auf Sendung und am Karlsplatz wurden letzte Reste der U-Bahn-Baustelle beseitigt: Wien vor 50 Jahren, im Sommer 1976.
Wer damals schon in der Stadt war – oder auf der Retro-Welle surft – bekommt angesichts solcher Rückblicke nostalgische Gefühle. Und wer will, kann auch heute noch einen Tag in der Stadt von damals verbringen:
Nach dem Frühstück ab in die „WIG“ nach Oberlaa
Aufs Geld schauen, ein echtes 1970er-Erlebnis
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