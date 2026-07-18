„Wir werden am Ende der Saison am stärksten sein“

Das erste Saisonduell in der American Football League Europe (AFLE) in der dritten Woche haben die Wiener zu Hause in der Generali Arena mit 24:10 gewonnen. „Das Spiel war früh in der Saison, beide Mannschaften haben sich seither weiterentwickelt“, erwartet Calaycay ein anderes Spiel. Bei dem er dem Gegner aber noch nicht alles zeigen möchte. Schließlich erwarten alle die Paarung auch im Finale am 6. September – wie am Samstag wieder in der Schauinsland-Arena in Duisburg. „Dieses Spiel ist noch sehr weit weg. Wir schauen immer nur von Woche zu Woche. Und wir schauen auf uns und wollen unser Spiel spielen.“