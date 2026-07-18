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„Wir werden am Ende der Saison am stärksten sein“

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18.07.2026 10:49
Die Vienna Vikings sind derzeit in Europa das Maß aller Dinge.
Die Vienna Vikings sind derzeit in Europa das Maß aller Dinge.(Bild: HANNES_JIRGAL)
Porträt von Felix Cerny
Von Felix Cerny

Die Vienna Vikings treffen am Samstag (16.55 Uhr live auf krone.tv) auswärts auf Rhein Fire. Während Football-Europa diese Begegnung auch im Finale der American Football League Europe (AFLE) erwartet, streut Vikings-Headcoach Calaycay seinem Offense Coordinator Rosen und hat eine versteckte Warnung für die Konkurrenz.

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Es ist so etwas wie der „El Clasico“ im europäischen Spitzen-Football. Wenn die Vienna Vikings am Samstag bei Rhein Fire gastieren, treffen die beiden erfolgreichsten und aktuell wohl auch besten Teams Europas aufeinander.

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„Das Ziel ist, den Fans zu zeigen, was die beiden Top-Teams in Europa zu bieten haben“, lädt Vikings-Headcoach Chris Calaycay ein, sich das Spiel am Samstag – ab 16.55 Uhr live auf krone.tv – anzusehen. 

Vikings-Headcoach Chris Calaycay ist mit der Saison bisher zufrieden.
Vikings-Headcoach Chris Calaycay ist mit der Saison bisher zufrieden.(Bild: hannes jirgal)

Das erste Saisonduell in der American Football League Europe (AFLE) in der dritten Woche haben die Wiener zu Hause in der Generali Arena mit 24:10 gewonnen. „Das Spiel war früh in der Saison, beide Mannschaften haben sich seither weiterentwickelt“, erwartet Calaycay ein anderes Spiel. Bei dem er dem Gegner aber noch nicht alles zeigen möchte. Schließlich erwarten alle die Paarung auch im Finale am 6. September – wie am Samstag wieder in der Schauinsland-Arena in Duisburg. „Dieses Spiel ist noch sehr weit weg. Wir schauen immer nur von Woche zu Woche. Und wir schauen auf uns und wollen unser Spiel spielen.“

Kadertiefe als Erfolgsgeheimnis
Bei dem es aktuell völlig egal scheint, welche Akteure das Trainerteam der Wikinger aufs Feld schickt. „Wir haben einen sehr tiefen Kader, verschiedene Spielertypen auf den einzelnen Postionen und sind dadurch auch sehr variabel in unserer Offense.“ Für deren durchschlagenden Erfolg in der laufenden Saison es auch einen weiteren Grund gibt: „Unser Quarterback Ben Holmes und unser Offense Coordinator Jordan Neuman haben eine sehr gute Verbindung. Überhaupt schafft es Jordan, alle Spieler zusammenzubringen, und sie verstehen ihn und vertrauen ihm.“

Offense Coordinator Jordan Neumann (Mi.) hat einen guten Draht zu seinen Spielern.
Offense Coordinator Jordan Neumann (Mi.) hat einen guten Draht zu seinen Spielern.(Bild: HANNES_JIRGAL)

Mit sieben Siegen aus sieben Spielen sind die Vikings als einzige Franchise der AFLE nach wie vor ungeschlagen, führen beinahe sämtliche Statistiken an. Dabei sind noch einige Plätze auf dem Roster frei, Verstärkungen nach wie vor möglich. Calaycay: „Wir machen das so, dass wir am Ende der Saison am stärksten sein werden.“ Für die anderen Teams ist das wohl eine Drohung . . .

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