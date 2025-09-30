Auch Schutzzone im Grazer Metahofpark verlängert

Drogenkriminalität, Vandalismus, Unsicherheit: Es war dem Hilferuf vieler besorgter Anrainer – und wohl auch dem nahenden Landtagswahlkampf – geschuldet, dass im Sommer des Vorjahres der Grazer Volksgartenpark zur Schutzzone erklärt wurde. Die Polizei verstärkt darin die Kontrollen und hat mehr Befugnisse, insbesondere kann sie Personen wegweisen und das Betreten des Parks verbieten.