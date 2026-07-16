Vandalen zerstörten Heiligenstatuen vor Kirche

„Nur die Statue der halbknienden Maria Magdalena ist freistehend und könnte vom Wind gekippt worden sein. Die zwei stehenden Statuen von Maria und Johannes waren in der Wand verankert, das muss jemand mutwillig herausgerissen haben“, sagt der Pfarrer. Außerdem: Der darüber hängende Jesus ist ja unbeschädigt. „Wäre der Sturm schuld gewesen, dann müsste ja auch diese Statue am Boden liegen.“